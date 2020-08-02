Гаряча Даша Астаф'єва комбінезоні-сітці від Dior провокує мережу хвилюючими вигинами

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Співачка знялася в пікантній чорно-білій фотосесії

Даша Астаф'єва вміє перетворити самий відвертий фотосет в естетичний витвір мистецтва. Її прихильники давно помітили, що пікантні кадри зі зіркою завжди виходять не тільки спокусливими, а й вельми художніми, а її сексуальність відчувається навіть через екран. Підтвердженням цьому став свіжий фотосет співачки в сітчатому комбінезоні.

Шанувальники стали цікавитися, що за бренд провокаційного наряду співачки, під яким чітко видно білизну. Вона уточнила, що сітчастий комбінезон - творіння Будинки мод Dior. А ось оригінальні відкриті босоніжки на широких стійких підборах належать бренду Versace.

Спеціально для чорно-білого фотосету Даша завила волосся в пухнасті дрібні об'ємні локони, які іноді ще називають "африканськими".

На одному з кадрів вона присіла навпочіпки і дивиться прямо в об'єктив фотографа. На іншому-сперлася про етажерку, прийнявши ефектну позу, яка дозволила оцінити хвилюючі вигини її стрункої фігури.

"Нікіта. Красиво роби, красиво буде", - залишила підпис до кадру артистка. Під вторимо знімком вона написала інтригуючий короткий коментар: "Розповідайте, як вихідні? У мене було все", - уточнила вона. У шанувальників співачки не було шансу встояти перед її гарячими фото.

Ви неймовірна

Ти красуня

Це так сексуально

Чітка

Шикарна жінка

Дуже сексуальна

Даша втілення сексу

Бомба

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва в прозорому тренчі поміркувала про жіночу захищеність і відповідальності за своє життя в рамках популярного мережевого флешмобу.