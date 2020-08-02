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Гаряча Даша Астаф'єва комбінезоні-сітці від Dior провокує мережу хвилюючими вигинами

Неділя 02 серпня 2020 19:32
Гаряча Даша Астаф'єва комбінезоні-сітці від Dior провокує мережу хвилюючими вигинами
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

Співачка знялася в пікантній чорно-білій фотосесії

Даша Астаф'єва вміє перетворити самий відвертий фотосет в естетичний витвір мистецтва. Її прихильники давно помітили, що пікантні кадри зі зіркою завжди виходять не тільки спокусливими, а й вельми художніми, а її сексуальність відчувається навіть через екран. Підтвердженням цьому став свіжий фотосет співачки в сітчатому комбінезоні.

Шанувальники стали цікавитися, що за бренд провокаційного наряду співачки, під яким чітко видно білизну. Вона уточнила, що сітчастий комбінезон - творіння Будинки мод Dior. А ось оригінальні відкриті босоніжки на широких стійких підборах належать бренду Versace.

Спеціально для чорно-білого фотосету Даша завила волосся в пухнасті дрібні об'ємні локони, які іноді ще називають "африканськими".

На одному з кадрів вона присіла навпочіпки і дивиться прямо в об'єктив фотографа. На іншому-сперлася про етажерку, прийнявши ефектну позу, яка дозволила оцінити хвилюючі вигини її стрункої фігури.

"Нікіта. Красиво роби, красиво буде", - залишила підпис до кадру артистка. Під вторимо знімком вона написала інтригуючий короткий коментар: "Розповідайте, як вихідні? У мене було все", - уточнила вона. У шанувальників співачки не було шансу встояти перед її гарячими фото.

  • Ви неймовірна
  • Ти красуня
  • Це так сексуально
  • Чітка
  • Шикарна жінка
  • Дуже сексуальна
  • Даша втілення сексу
  • Бомба

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва в прозорому тренчі поміркувала про жіночу захищеність і відповідальності за своє життя в рамках популярного мережевого флешмобу.

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Новини України Даша Астаф'єва
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