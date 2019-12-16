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Знову вільна: Віка з НеАнгелів зробила зізнання про особисте життя

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.12.2019 - 12:28
Знову вільна: Віка з НеАнгелів зробила зізнання про особисте життя
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка розповіла, що її серце зараз відкрито

Учасниця популярного українського дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха нещодавно відсвяткувала день народження - 13 грудня співачці виповнилося 34 роки. Артистка із задоволенням поділилася яскравими фото з вечірки з близькими та друзями на своїй сторінці в Instagram - і на них не було її бойфренда. Як виявилося, пара більше не разом. Про це дівчина зізналася у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

За словами Вікторії, вона відкрита до нових відносин.

"Я сьогодні одна, на сьогоднішній день одна у себе. І моє серце відкрите", - заявила виконавиця.

Незважаючи на розчарування у відносинах, артистка не втрачає надію зустріти справжню любов і бути щасливою.

"Я сподіваюся, що все-таки я знайду щастя, гармонію, жіноче щастя, про яке мрію все життя", — додала солістка НеАнгелів.

Відео: Вікторія Сміюха знову самотня Зірковий шлях (youtube.com/Канал Україна)

Нагадаємо, що Віка приховувала особистість свого хлопця, кажучи лише, що вона щаслива і вже навіть готується до весілля.

Лише один раз вона опублікувала фотографію, на якій хвалилася розкішною обручкою, тримаючи за руку загадкового чоловіка, але пізніше її видалила.

Знову вільна: Віка з НеАнгелів зробила зізнання про особисте життя

Фото: Вікторія Смеюха показала кільце (instagram.com/vikanablack)

Ніяких деталей про причини розставання з коханим співачка розкривати не стала.

Зазначимо, що на крайніх фото у своєму блозі вона виглядає щасливою і позує на тлі яскравої новорічної ялинки.

Знову вільна: Віка з НеАнгелів зробила зізнання про особисте життяЗнову вільна: Віка з НеАнгелів зробила зізнання про особисте життя

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, що нещодавно Віка з НеАнгелів блиснула пишним декольте в платті в дусі 1920-х.

В золоті і колі близьких: Віка з Неангелів показала, як відзначила день народження "Не соромся": Віка з НеАнгелів поділилася спокусливими фото
Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
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