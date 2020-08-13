Світлана Тарабарова влаштувала baby shower і розсекретила стать майбутнього малюка

Українська співачка Світлана Тарабарова зараз вагітна і скоро стане мамою вдруге. З цієї нагоди вона влаштувала яскраву вечірку з друзями - веселий Baby Shower. Артистка показала фото і відео з заходу в мережі, а заодно і розсекретила стать майбутнього малюка.

30-річна Світлана зізналася, що у них буде дівчинка. Нагадаємо, що вони з чоловіком вже виховують синочка.

На святі, влаштованому на Трухановому острові, Тарабарова не тільки приймала поздоровлення, але і отримувала подарунки.

"Так! У нас буде ДІВЧИНКА. Ми мріяли про неї і на УЗД, коли дізналися - я плакала від щастя ))) А сьогодні в нас #BabyShower на честь майбутньої красуні ))) Це коли подружки зустрічаються і майбутню маму вітають, дарують подарунки ))) Одним словом - буде весело", - поділилася щаслива виконавиця.

Світлана Тарабарова захопила яскравим образом на своєму baby shower (фото: instagram.com/tarabarova)

Вагітна співачка вибрала для свята яскравий образ - жовте плаття в підлогу з грайливими воланами, яке підкреслило її чималий животик. Вона доповнила лук зручними кросівками та вкладеним в легкі локони волоссям.

Пізніше Тарабарова поділилася відео з вечірки і порадила всім майбутнім матусям влаштувати собі такий захід перед народженням дитини.

"Хочу поділитися з вами цими емоціями і всім, хто при надії сказати - якщо є можливість - ОБОВ‘ЯЗКОВО влаштуйте собі Babyshower або своїй вагітній подружці. Тому що:

Останні місяці при надії - це важко фізично, емоційно, майже постійний дискомфорт у всьому + з‘являється страх (пологи це диво, але диво не для тих, хто боїться лікарів, голок і болі) і позитивні емоції - це те, що полегшує майбутній мамі життя, відчуття любові. Це тепла зустріч із подружками ( зазвичай на святі тільки дівчата) підтримка, сміх, подарунки, смачні солодощі і неймовірні фотки на все життя.

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Декілька порад від мене для організації:

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1. Dress code для подружок - щоб ви були на одній хвилі. У нас був floral dress + зручне взуття.

2. Wishlist подарунків - тобто список подарунків та посилання де їх придбати зручно. Це полегшує життя всім, хто хвилюється, що дарувати + всі подарунки в одному стилі, кольорі та тільки те, що необхідно.

3. КОНКУРСИ - ну обов‘язково просто. Ми на швидкість та якість одягали підгузки на іграшки. Влаштували командний забіг на спритність одягти пустунки на палицю, без допомоги рук і навіть ім‘я майбутньої принцеси обирали разом )))

3. Кенді бар такий нереально смачний, мімімішний.

4. Ну і фішкою нашого вечора був dance майстер клас від @artistleshchenko

Скажу вам щиро, я так відривалась і вперше бачила багатьох своїх дівчат такими щасливими )) Після пологів іду на танці знову )) Дякую, тобі Саша - ти кайф", - розповіла зоряна мама.

Нагадаємо, Світлана Тарабарова розповіла про вагітність під час карантину.

Раніше Світлана Тарабарова підкреслила вагітний животик стильною вишиванкою.