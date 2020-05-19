Світлана Тарабарова вагітна вдруге: ніжні фото співачки

Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova

Тарабарова засипала мережу ніжними фото

Українська співачка Світлана Тарабарова незвичайним способом оголосила про свою другу вагітність – співачка зняла чуттєву чорно-білу фотосесію, кадрами якою поділилася зі своїми передплатниками у соцмережах.

На серії нових фото Тарабарова позує в різних образах. На виконавиці – білий брючний костюм, а також різні боді. При цьому на знімках українська співачка тримає палець біля губ, немов закликаючи всіх тримати її щастя в секреті.

Світлана наголосила, що найкрасивішою жінка стає саме в період вагітності.

«Незважаючи на труднощі, які супроводжують період вагітності, я вважаю, що вагітна жінка найкрасивіша!» – розповіла в своєму Instagram TARABAROVA.

Співачка також закликала дівчат підтримати цей імпровізований флешмоб «Ніяких комплексів – ти найгарніша! Дівчатка, я знаю, що у багатьох з вас є казкові фото з животиком, тому викладайте їх з хештегом #найкрасивіша, і давайте наповнимо цей світ красою, любов'ю та ніжністю».

Зазначимо, що 29-річна виконавиця вже виховує синочка Івана, який народився у вересні 2018 року. Також у виконавиці є чоловік – Олексій Бондар, з яким вона познайомилася в 2011 році в Одесі. Через 5 років знайомства пара офіційно розписалася.

Світлана Тарабарова з сином Ванею

Тим часом фолловери співачки поспішили засипати її захопленими коментарями:

«Моя ріднуля, вітаю! Це найкраща новина! ЛЮБИМО», — пише співачка Наталка Карпа.

Це щастя! Ти супер!

Крутооооо!Вітаємо! Суперская новину! Дуже за вас рада)

Аааа!!! Ми відчували це! Ми знали! Вітаю вас! Це чудова новина

Вауууу, вітаю Вас, щастя!

Вітаю))) А в животику мабуть доня)

Вау!!! Це просто здорово!

Ми щасливі, ще коли дивилася кліп і ефіри здогадалася) ЩАСТЯ ВАМ, МИ ВАС ЛЮБИМО

Яка ви красуня!

Автор: Юля Петрова