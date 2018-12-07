Світлана Лобода таємно приїхала на закритий концерт Тілля Ліндеманна

Фото: (facebook.com/loboda.official)

Після шоу Лобода і Тілль усамітнилися в гримерці соліста

Українська співачка Світлана Лобода, яка раніше ходила на побачення з солістом гурту Rammstein у Берліні, знову знайшла спосіб побачитися c коханим. Виконавиця зустрілася з музикантом, відвідавши його закритий концерт у московському клубі. Про це повідомляє Starhit.

Нещодавно Світлана Лобода була помічена в оточенні охорони біля одного з московських клубів, де проходив закритий концерт Тілля Ліндеманна. Було помічено, що на порозі клубу виконавиця з'явилася разом з донькою Євою.

У закладі зйомка концерту була заборонена. До початку шоу семирічна дочка артистки разом з нянею покинула клуб, оскільки захід мав обмеження за віком: допускались лише особи, які досягли 18 років.

Також зазначається, що Світлана була помічена у VIP-ложі, а після шоу Лобода і Тілль усамітнилися в його гримерці. Крім того, в Instagram виконавиця виклала знімок, який був зроблений в одному з московських кафе. На фото Лобода сидить за чашкою чаю, а у підписі до фотографії красується эмоджі-серце.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що за чутками, батьком другої доньки Світлани Лободи є лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн. Музиканти ще більше підігріли чутки, коли Тілль забрав Світлану з лікарні після перенесеної операції.

Раніше ми писали про те, що фото соліста Rammstein з красивою брюнеткою спантеличило фанів.

А також розповідали про те, що Світлана Лобода показала нового "друга".

Відео: (video.rbc.ua)