ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Світлана Лобода і соліст Rammstein сходили на побачення в Берліні

Lite » Зірки 15.11.2018 - 10:27
Світлана Лобода і соліст Rammstein сходили на побачення в Берліні
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Українська співачка продовжує турне по містах Німеччини

Перенесла операцію на нирці українська співачка Світлана Лобода, яка зараз на гастролях в Німеччині, сходила там на побачення з солістом німецької рок-групи Rammstein Тіллем Ліндеманном. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на очевидців.

Наголошується, що артистка в рамках свого туру успішно виступила у столиці Німеччини Берліні. Перед концертом зоряну пару помітили біля входу в концертний зал, а під час шоу Ліндеманна неодноразово бачили в VIP-ложі.

За словами очевидців, 55-річний Тілль, якому приписують батьківство другої дитини Лободи, провів співачку в концертний зал, а сам спостерігав шоу з VIP-зони. Після виступу Світлана зникла з музикантом у невідомому напрямку.

Шанувальники також звернули увагу, що в гастрольному турі співачки по Німеччині є додатковий вихідний перед концертом в Берліні. Його, як припустили фани, знаменитість взяла спеціально для того, щоб провести час з коханим.

Раніше в Instagram Лободи з'явилося загадкове фото разом з її старшою донькою Євою, яку вона взяла з собою в тур, і букетом троянд. "Спасибі, моя любов", - підписала знімок зірка.

Світлана Лобода і соліст Rammstein сходили на побачення в Берліні

Фото: Світлана Лобода з дочкою (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка також поділилася фото з виступу в Німеччині, де вона вийшла на сцену в облягаючій міні-сукні.

Світлана Лобода і соліст Rammstein сходили на побачення в Берліні

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода показала, як побувала на шоу Ліндеманна в Німеччині.

Тілля і Світлану вже давно підозрюють у відносинах, деякі навіть впевнені в тому, що німецький музикант є батьком молодшої доньки Лободи. Особливо сильно ці чутки розгорілися після того, як чоловік зробив художник незвичайний подарунок.

Зазначимо, що Тілля Ліндеманна розпитали про "подружці Лободі"

Відео: РБК-Україна

Новини України ЛободаБерлинТилль Линдеманн
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся