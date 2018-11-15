Світлана Лобода і соліст Rammstein сходили на побачення в Берліні

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Українська співачка продовжує турне по містах Німеччини

Перенесла операцію на нирці українська співачка Світлана Лобода, яка зараз на гастролях в Німеччині, сходила там на побачення з солістом німецької рок-групи Rammstein Тіллем Ліндеманном. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на очевидців.

Наголошується, що артистка в рамках свого туру успішно виступила у столиці Німеччини Берліні. Перед концертом зоряну пару помітили біля входу в концертний зал, а під час шоу Ліндеманна неодноразово бачили в VIP-ложі.

За словами очевидців, 55-річний Тілль, якому приписують батьківство другої дитини Лободи, провів співачку в концертний зал, а сам спостерігав шоу з VIP-зони. Після виступу Світлана зникла з музикантом у невідомому напрямку.

Шанувальники також звернули увагу, що в гастрольному турі співачки по Німеччині є додатковий вихідний перед концертом в Берліні. Його, як припустили фани, знаменитість взяла спеціально для того, щоб провести час з коханим.

Раніше в Instagram Лободи з'явилося загадкове фото разом з її старшою донькою Євою, яку вона взяла з собою в тур, і букетом троянд. "Спасибі, моя любов", - підписала знімок зірка.

Фото: Світлана Лобода з дочкою (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка також поділилася фото з виступу в Німеччині, де вона вийшла на сцену в облягаючій міні-сукні.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода показала, як побувала на шоу Ліндеманна в Німеччині.

Тілля і Світлану вже давно підозрюють у відносинах, деякі навіть впевнені в тому, що німецький музикант є батьком молодшої доньки Лободи. Особливо сильно ці чутки розгорілися після того, як чоловік зробив художник незвичайний подарунок.

Зазначимо, що Тілля Ліндеманна розпитали про "подружці Лободі"

Відео: РБК-Україна