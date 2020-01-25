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Світлана Лобода похвалилася сталевим пресом і розкрила секрет стрункості

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.01.2020 - 18:39
Світлана Лобода похвалилася сталевим пресом і розкрила секрет стрункості
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка нагадала про просте правила стойности

Світлана Лобода, яка вирушила на відпочинок біля океану, не забуває радувати шанувальників фотозвітами в Instagram. На її сторінці чимало пляжних знімків, не обходиться і без кадрів в купальнику, адже артистці є що показати.

На новій серії фото Світлана розташувалася на зручному шезлонгу з кокосом в руках. На ній – купальник і короткі джинсові шорти, які зірка розстебнула. Пляжний лук дозволяє оцінити її форми – сталевий прес, пружні груди і довгі ноги. На шиї красується безліч ланцюжків з срібними монетами, а руки прикрашають браслети. Співачка одягла капелюх і сховала очі за сонячними окулярами.

Вона вирішила поділитися з підписниками відомим правилом стрункості. "Коли хочеться їсти – пий", - написала артистка.

Світлана Лобода похвалилася сталевим пресом і розкрила секрет стрункості

Світлана Лобода похвалилася сталевим пресом і розкрила секрет стрункості

Дивитися "гарячі" фото Лободи повністю можна тут.

Шанувальники у своїй більшості підтримали твердження Світлани і зізналися, що самі не раз користувалися цією порадою. Деякі зазначили, що співачці варто трохи набрати вагу, інші ж вважають її форми ідеальними.

  • Шикарна
  • Краще б ти поїла, Світла, зовсім схудла
  • Мій ідеал
  • Светочка, красоточка, фігурка класна, струнка
  • Ви нереально крута
  • Класна
  • Краса!
  • Воу, класне фото
  • Фігура супер

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Світлана Лобода в мікро-бікіні нюдового відтінку показала свою фігуру. Вона зображена на пляжі серед хвиль, демонструючи свої форми з різних ракурсів.

Раніше Світлана Лобода показала енергійні танці двох своїх дочок Єви і Тільди. Дівчатка ростуть талановитими і музичними як і їх зіркова мама.

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