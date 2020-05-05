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Світиться, як сонечко: ALYOSHA зворушила ніжними "вагітними" фото

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Українська співачка і її чоловік чекають на народження третьої дитини

ALYOSHA і Тарас Тополя лише в кінці квітня підтвердили, що скоро вони стануть батьками втретє - співачка перебуває вже на сьомому місяці вагітності! Пара хотіла якнайдовше зберегти секрет лише для сім'ї, однак зараз настав час поділитися з усіма. При цьому співачка зізналася, що вагітність не була запланованою, однак при цьому дуже бажаною і вони з чоловіком готові стати багатодітними батьками. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася ніжними кадрами "в положенні".

ALYOSHA подякувала всім за привітання і опублікувала зворушливі фото зі зйомки для глянцю. На деяких вона зображена з чоловіком - виконавиця позує, загорнута в білосніжне простирадло, а Тарас сидить на ліжку і зворушливо поклав руку на кругленький животик коханої.

Фото: ALYOSHA з чоловіком (instagram.com/alyoshasinger)

На ще одному кадрі пара знята на балконі - вони тримаються за руки і з любов'ю дивляться один на одного.

Фото: ALYOSHA з чоловіком (instagram.com/alyoshasinger)

Також ALYOSHA виклала ніжний знімок в білій міні-сукні в горошок - співачка трепетно обіймає руками живіт і щасливо посміхається.

"Сяйте, мов сонечки, навіть коли за вікном ллє дощ. Життя дарує нам стільки приводів бути щасливими, не пропускайте їх повз!" - побажала шанувальникам майбутня багатодітна мама.

Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)

Фолловери залишилися зачаровані ніжними фото і залишили артистці безліч теплих відгуків.

  • Землячка як вам йде вагітність!!!!! Запоріжжя любить вас! Бажаємо здоров'я і удачі!!!
  • Якщо ти вирощуєш хліб,то і дощ для тобі приносити дуже велику радість,нехай Бог пішов мамі красунечку дівчинку?
  • Така ніжна і красива
  • Красуня
  • Ви ще краща сталі
  • Осяяна сонечком
  • Симпатична
  • Ви така гарненька!!!Світитесь мов сонечко. Бажаю вам легкості та хай вам щастить
  • Як Ви гарні, вагітність прикрашає
  • Ніжна, зворушлива, гарненька！
  • Красуня!!!!! Ніжна, жіночна і така романтична!!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/alyoshasinger)

Нагадаємо, Тарас Тополя розповів, чи буде присутнім на третіх пологах дружини.

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