Світиться, як сонечко: ALYOSHA зворушила ніжними "вагітними" фото

Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)

Українська співачка і її чоловік чекають на народження третьої дитини

ALYOSHA і Тарас Тополя лише в кінці квітня підтвердили, що скоро вони стануть батьками втретє - співачка перебуває вже на сьомому місяці вагітності! Пара хотіла якнайдовше зберегти секрет лише для сім'ї, однак зараз настав час поділитися з усіма. При цьому співачка зізналася, що вагітність не була запланованою, однак при цьому дуже бажаною і вони з чоловіком готові стати багатодітними батьками. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася ніжними кадрами "в положенні".

ALYOSHA подякувала всім за привітання і опублікувала зворушливі фото зі зйомки для глянцю. На деяких вона зображена з чоловіком - виконавиця позує, загорнута в білосніжне простирадло, а Тарас сидить на ліжку і зворушливо поклав руку на кругленький животик коханої.

Фото: ALYOSHA з чоловіком (instagram.com/alyoshasinger)

На ще одному кадрі пара знята на балконі - вони тримаються за руки і з любов'ю дивляться один на одного.

Фото: ALYOSHA з чоловіком (instagram.com/alyoshasinger)

Також ALYOSHA виклала ніжний знімок в білій міні-сукні в горошок - співачка трепетно обіймає руками живіт і щасливо посміхається.

"Сяйте, мов сонечки, навіть коли за вікном ллє дощ. Життя дарує нам стільки приводів бути щасливими, не пропускайте їх повз!" - побажала шанувальникам майбутня багатодітна мама.

Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)

Фолловери залишилися зачаровані ніжними фото і залишили артистці безліч теплих відгуків.

Землячка як вам йде вагітність!!!!! Запоріжжя любить вас! Бажаємо здоров'я і удачі!!!

Якщо ти вирощуєш хліб,то і дощ для тобі приносити дуже велику радість,нехай Бог пішов мамі красунечку дівчинку?

Така ніжна і красива

Красуня

Ви ще краща сталі

Осяяна сонечком

Симпатична

Ви така гарненька!!!Світитесь мов сонечко. Бажаю вам легкості та хай вам щастить

Як Ви гарні, вагітність прикрашає

Ніжна, зворушлива, гарненька！

Красуня!!!!! Ніжна, жіночна і така романтична!!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/alyoshasinger)

Нагадаємо, Тарас Тополя розповів, чи буде присутнім на третіх пологах дружини.