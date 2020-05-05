Світиться, як сонечко: ALYOSHA зворушила ніжними "вагітними" фото

Українська співачка і її чоловік чекають на народження третьої дитини
ALYOSHA і Тарас Тополя лише в кінці квітня підтвердили, що скоро вони стануть батьками втретє - співачка перебуває вже на сьомому місяці вагітності! Пара хотіла якнайдовше зберегти секрет лише для сім'ї, однак зараз настав час поділитися з усіма. При цьому співачка зізналася, що вагітність не була запланованою, однак при цьому дуже бажаною і вони з чоловіком готові стати багатодітними батьками. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася ніжними кадрами "в положенні".
ALYOSHA подякувала всім за привітання і опублікувала зворушливі фото зі зйомки для глянцю. На деяких вона зображена з чоловіком - виконавиця позує, загорнута в білосніжне простирадло, а Тарас сидить на ліжку і зворушливо поклав руку на кругленький животик коханої.
Фото: ALYOSHA з чоловіком (instagram.com/alyoshasinger)
На ще одному кадрі пара знята на балконі - вони тримаються за руки і з любов'ю дивляться один на одного.
Фото: ALYOSHA з чоловіком (instagram.com/alyoshasinger)
Також ALYOSHA виклала ніжний знімок в білій міні-сукні в горошок - співачка трепетно обіймає руками живіт і щасливо посміхається.
"Сяйте, мов сонечки, навіть коли за вікном ллє дощ. Життя дарує нам стільки приводів бути щасливими, не пропускайте їх повз!" - побажала шанувальникам майбутня багатодітна мама.
Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)
Фолловери залишилися зачаровані ніжними фото і залишили артистці безліч теплих відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/alyoshasinger)
Нагадаємо, Тарас Тополя розповів, чи буде присутнім на третіх пологах дружини.