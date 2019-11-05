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"Світитесь від щастя": Холостяк 9 з обраницею влаштували романтику у "маленькому Парижі"

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.11.2019 - 12:26
"Світитесь від щастя": Холостяк 9 з обраницею влаштували романтику у "маленькому Парижі"
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Микита вирішив показати Даші улюблені місця дитинства та юності

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова, здається, практично нерозлучні. Пара незабаром після закінчення проекту переїхала в спільну квартиру, яку встигла облаштувати, вони із задоволенням подорожують по світу, а також проводять веселе дозвілля в компанії тепер уже спільних друзів, так і вдома наодинці знаходять, чим зайнятися. Нещодавно Даша і Микита повернулися з Риму, де не упустили можливості віддатися почуттям прямо на італійських вузьких вуличках. Тепер же екс-холостяк повіз кохану в рідне місто Чернівці, де пройшло його дитинство і юність, а також живуть батьки. Романтичними фото на фоні рідного університету він поділився в Instagram.

До речі, Микита приїхав не тільки заради того, щоб побачити близьких і походити по ностальгічним місцях дитинства, він також прочитав лекцію у Чернівецькому національному університеті їм. Федьковича, випускником якого є. Цей досвід був приємним і хвилюючим для шоумена та ведучого.

"Як же я радий приїжджати на батьківщину, свій "маленький Париж", з тобою. Сьогодні згадував студентські роки, зустрічався з деканом свого факультету, викладачами і студентами. Мені здається, немає нічого краще, ніж повертатися туди, де все спокійно і стабільно, щоб зрозуміти, як змінився ти сам" - поділився філософськими роздумами Микита.

&quot;Світитесь від щастя&quot;: Холостяк 9 з обраницею влаштували романтику у &quot;маленькому Парижі&quot;

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Щасливе фото закоханих на тлі однієї з найяскравіших пам'яток міста підкорило серця шанувальників пари. У коментарях під знімком Даша залишила послання Микиті: "Людина моя кохана".

&quot;Світитесь від щастя&quot;: Холостяк 9 з обраницею влаштували романтику у &quot;маленькому Парижі&quot;

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

  • Мило і ніжно. Щастя вам!
  • Супер, дуже класні
  • Наші солоденькі
  • Дуже мило
  • Які ж щасливі
  • Класна пара
  • Ви дуже хороші
  • Ви дуже гарна пара, дуже на вас приємно дивитися
  • Які ж ви класні! Так схожі! А це означає, що підходите один одному за життя!
  • Які ви класні! Постійно милуюся вашими прсмішками
  • Круто дивитесь! Світитесь від щастя! Приємно дивитися на таку солодку парочку

Скріншот коментарів

До речі, Микита Добринін і його кохана розповіли, як досягти гармонії у відносинах.

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Новини України ХолостякМикита Добринін
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