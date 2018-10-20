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"Світла, угомонись": Лобода здивувала фанатів неординарним вчинком (відео)

Lite » Зірки 20.10.2018 - 08:16

Популярна українська співачка Світлана Лобода вразила фанатів неординарним вчинком напередодні прямого ефіру. Відповідний пост вона розмістила на своїй странцие Instagram.

"Світла, угомонись, а. Йди вже в ефір. Що це за пекельні туфлі?", - каже голос за кадром.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Лободу можна помітити в латексному костюмі й яскравих жовтих туфлях. Дівчина чомусь лежала на дивані і качала прес. Інцидент стався прямо перед прямим ефіром "Вечірній Ургант".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Відео: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Підкреслимо, що фанати співачки "оцінили" почуття гумору Лободи.

"Ви, звичайно, смішна. Обожнюю просто", - сказала користувач Єлизавета Тасс.

"Невгамовна", - підкреслив юзер "goddess".

"Не видос, а глядацький десерт. Спасибі, смачно", - сказав користувач Сергій Грін.

&quot;Світла, угомонись&quot;: Лобода здивувала фанатів неординарним вчинком (відео)

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Лобода показала, як розспівується перед концертом.

До цього ми писали, що у мережі бурхливо відреагували на поїздку Повалій в РФ.

Також повідомлялося, що вбрання Ані Лорак викликав гостру суперечку в мережі.

Відео: (video.rbc.ua)

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