"Світла, угомонись": Лобода здивувала фанатів неординарним вчинком (відео)

Популярна українська співачка Світлана Лобода вразила фанатів неординарним вчинком напередодні прямого ефіру. Відповідний пост вона розмістила на своїй странцие Instagram.

"Світла, угомонись, а. Йди вже в ефір. Що це за пекельні туфлі?", - каже голос за кадром.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Лободу можна помітити в латексному костюмі й яскравих жовтих туфлях. Дівчина чомусь лежала на дивані і качала прес. Інцидент стався прямо перед прямим ефіром "Вечірній Ургант".

Відео: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Підкреслимо, що фанати співачки "оцінили" почуття гумору Лободи.

"Ви, звичайно, смішна. Обожнюю просто", - сказала користувач Єлизавета Тасс.

"Невгамовна", - підкреслив юзер "goddess".

"Не видос, а глядацький десерт. Спасибі, смачно", - сказав користувач Сергій Грін.

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Лобода показала, як розспівується перед концертом.

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Відео: (video.rbc.ua)