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"Світлано, лягай спати": Лобода влаштувала допит " доньки (відео)

Lite » Зірки 04.11.2018 - 11:59
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка "пристала" до дочки

Популярна українська співачка Світлана Лобода показала підписникам першого слухача її нового треку. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Дівчинка, ти зараз прослухала п'ятий раз пісню InstaDrama. Ти вважаєш, що це хіт? Люди полюблять її, будуть її співати? Чесно?", - сказала співачка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Відео: Лобода влаштувала допит " дочки (instagram.com/stories/lobodaofficial)

Звернемо увагу, що дівчинка на всі запитання мами відповідає "так". Це стало причиною критичного відношення до даного відео з боку фанатів Лободи.

"Світлано, лягай спати", - сказав користувач Євген Власов.

"Таке відчуття, що дівчинку покарають, якщо вона скаже щось не те. Маячня. Хоч і подобається все, що ви робите", - уточнила юзер Олена Кудріна.

"Ваша творчість приголомшливе", - підкреслила користувач Поліна Калініна.

"Допит мама влаштувала", - сказав юзер desperate_housewife.

&quot;Світлано, лягай спати&quot;: Лобода влаштувала допит &quot; доньки (відео)

Скріншот коментарів (instagram.com/stories/lobodaofficial)

Раніше ми писали про те, що учасник нового сезону "Битви екстрасенсів", відомий екстрасенс Тимофій Руденко вважає, що співачка Світлана Лобода і лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн можуть бути щасливі разом і у них є всі шанси побудувати тривалі та міцні відносини.

Нагадаємо, що продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна звернулася до всіх шанувальникам і передплатникам співачки і повідомила нові дати перенесених концертів.

Також ми писали про те, що Лобода після операції в Москві звернулася до шанувальників.

Відео: РБК-Україна

Новини України Лободапевецдочка
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