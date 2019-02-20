Весілля не буде: Леді Гага розірвала заручини зі своїм нареченим

Представник співачки підтвердив інформацію про розставання пари

Известная американская певица Леди Гага разорвала помолвку со своим женихом и по совместительству агентом Кристианом Карино, с которым встречалась несколько лет. Информацию официально подтвердил представитель звезды изданию People.

По его словам, пара рассталась спокойно и без накала страстей.

"Это просто не сработало. Отношения иногда заканчиваются. Они расстались не так давно. Никакой драмы", - отметил инсайдер.

Фото: (instagram.com/christiancarino)

Отметим, что слухи о том, что пара больше не вместе, появились после церемонии Грэмми, когда певица не упомянула Кристиана в благодарственной речи (Леди Гагу наградили за песню Shallow, написанную для фильма "Звезда родилась"). Внимательные поклонники также заметили, что артистка появилась на мероприятии одна и без кольца.

Фото: (GettyImages)

Об их романе стало известно в феврале 2017 года. В октябре 2018 года 32-летняя Леди Гага и 49-летний Кристиан Карино поделились с поклонниками радостной новостью о том, что они помолвлены и планируют свадьбу. Однако позже стало известно, что пара отписалась друг от друга в социальных сетях.

Последний раз они вместе выходили в свет в минувшем январе - тогда пара появилась на церемонии вручения премий SAG Awards и выглядела вполне счастливой, а Леди Гага охотно демонстрировала крупное помолвочное кольцо.

Фото: (instagram.com/eggnigma01)

К слову, в 2016 году Леди Гага рассталась с актером Тейлором Кинни, с которым также была помолвлена.

Напомним, эпатажная Королева монстров Леди Гага удивила всех яркими образами на церемонии награждения премией Грэмми 2019, которая состоялась в Лос-Анджелесе.

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Кстати, украинская телеведущая Леся Никитюк также недавно рассталась с женихом.