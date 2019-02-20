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Весілля не буде: Леді Гага розірвала заручини зі своїм нареченим

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.02.2019 - 13:06
Весілля не буде: Леді Гага розірвала заручини зі своїм нареченим
Фото: Леді Гага (instagram.com/ladygaga)

Представник співачки підтвердив інформацію про розставання пари

Відома американська співачка Леді Гага розірвала заручини зі своїм нареченим і за сумісництвом агентом Крістіаном Каріно, з яким зустрічалася кілька років. Інформацію офіційно підтвердив представник зірки виданню People.

За його словами, пара розлучилася спокійно і без накалу пристрастей.

"Це просто не спрацював. Відносини іноді закінчуються. Вони розлучилися не так давно. Ніякої драми", - зазначив інсайдер.

Весілля не буде: Леді Гага розірвала заручини зі своїм нареченим

Фото: (instagram.com/christiancarino)

Зазначимо, що чутки про те, що пара більше не разом, з'явилися після церемонії Греммі, коли співачка не згадала Крістіана у вдячній промові (Леді Гагу нагородили за пісню Shallow, написану для фільму "Зірка народилася"). Уважні шанувальники також помітили, що артистка з'явилася на заході одна і без обручки.

Весілля не буде: Леді Гага розірвала заручини зі своїм нареченимФото: (GettyImages)

Про їх роман стало відомо в лютому 2017 року. У жовтні 2018 року 32-річна Леді Гага і 49-річний Крістіан Каріна поділилися з шанувальниками радісною новиною про те, що вони заручені і планують весілля. Проте пізніше стало відомо, що пара відписалася один від одного в соціальних мережах.

Останній раз вони разом виходили в світ в минулому січні - тоді пара з'явилася на церемонії вручення премій SAG Awards і виглядала цілком щасливою, а Леді Гага охоче демонструвала велику обручку.

Весілля не буде: Леді Гага розірвала заручини зі своїм нареченимВесілля не буде: Леді Гага розірвала заручини зі своїм нареченим

Фото: (instagram.com/eggnigma01)

До речі, в 2016 році Леді Гага розлучилася з актором Тейлором Кінні, з яким також була заручена.

Нагадаємо, епатажна Королева монстрів Леді Гага здивувала всіх яскравими образами на церемонії нагородження премією Греммі 2019, яка відбулася в Лос-Анджелесі.

Ми також повідомляли, що Бредлі Купер і Леді Гага "засвітилися" в обнімку у Вегасі.

До речі, українська телеведуча Леся Нікітюк також нещодавно розлучилася з нареченим.

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