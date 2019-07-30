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"Супермоделька": Віка з НеАнгелів вразила фігурою в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.07.2019 - 10:57
"Супермоделька": Віка з НеАнгелів вразила фігурою в купальнику
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Артистка відпочиває на пляжі в Києві

Чарівна Вікторія з групи НеАнгели продовжує показувати шанувальникам, як вона проводить це літо. Після розслабленого відпочинку на природі на батьківській дачі під Харковом дівчина повернулася до Києва, де вирішила скористатися теплою погодою і вирушила позасмагати на один з пляжних комплексів столиці.

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася гарячим кадром, на якому вона лежить на шезлонгу в чорно-рожевому купальнику. Віка прийняла звабливу позу, демонструючи у всій красі свою фігуру і довгі ніжки.

"Що б я не робила, не йдуть діла.... Видно в понеділок мене мама народила", - жартівливо прокоментувала артистка.

&quot;Супермоделька&quot;: Віка з НеАнгелів вразила фігурою в купальнику

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Захоплені фолловери поспішили залишити свої відгуки, захоплюючись фігурою Вікторії.

  • Супермоделька Віка, обожнюю
  • Віка, ваша фігура шикарна
  • Шикарна уххххх...
  • Прекрасна
  • Приголомшлива
  • Віка , Ви така класна, відкрила для себе пісню "Гіркий шоколад" слухаю на повторі нескінченно
  • Русалка
  • Чарівна
  • Богиня! Однозначно!!!

&quot;Супермоделька&quot;: Віка з НеАнгелів вразила фігурою в купальнику

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, Віка з НеАнгелів показала свої "дачні будні" на барвистих фото. Співачка відпочила в селі під Харковом.

Раніше Віка з НеАнгелів в одній тільки ковдрі підкорила мережу природною красою і мудрими словами.

Також Віка з НеАнгелів зачарувала мереживним "образом пастушки". Співачка виступила на черговому концерті, примірявши романтичне і дуже ефектне плаття з капелюшком.

Віка з НеАнгелів показала свої "дачні будні" на барвистих фото Віка з НеАнгелів похвалилася витонченою фігурою в купальнику на "дачних" фото
Новини України Віка СмеюхаНеАнгелыфигура
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