"Супермоделька": Віка з НеАнгелів вразила фігурою в купальнику

Артистка відпочиває на пляжі в Києві
Чарівна Вікторія з групи НеАнгели продовжує показувати шанувальникам, як вона проводить це літо. Після розслабленого відпочинку на природі на батьківській дачі під Харковом дівчина повернулася до Києва, де вирішила скористатися теплою погодою і вирушила позасмагати на один з пляжних комплексів столиці.
На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася гарячим кадром, на якому вона лежить на шезлонгу в чорно-рожевому купальнику. Віка прийняла звабливу позу, демонструючи у всій красі свою фігуру і довгі ніжки.
"Що б я не робила, не йдуть діла.... Видно в понеділок мене мама народила", - жартівливо прокоментувала артистка.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Захоплені фолловери поспішили залишити свої відгуки, захоплюючись фігурою Вікторії.
Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)
Нагадаємо, Віка з НеАнгелів показала свої "дачні будні" на барвистих фото. Співачка відпочила в селі під Харковом.
Раніше Віка з НеАнгелів в одній тільки ковдрі підкорила мережу природною красою і мудрими словами.
Також Віка з НеАнгелів зачарувала мереживним "образом пастушки". Співачка виступила на черговому концерті, примірявши романтичне і дуже ефектне плаття з капелюшком.