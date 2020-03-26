Супергосподиня: Наталя Водянова показала, що готує для всієї родини під час карантину

Зірка насолоджується часом з дітьми
Наталя Водянова, яка звикла до роз'їздів і подорожей, нарешті занурилася в домашню рутину. 38-річна супермодель весь вільний час, який з'явився завдяки карантину, проводить з дітьми. Днями Водянова відзначала день народження своєї єдиної дочки – Неві виповнилося 14 років. На честь цієї події знаменитість проявила свої кулінарні таланти, приготувавши власноруч тортик. На цьому експерименти зірки на кухні не закінчилися.
Приготування сімейного вечері (фото: instagram.com/natasupernova)
Цього разу Наталія привернула до приготування їжі всіх дітей, перетворивши його на справжню вечірку на кухні. У процесі брали участь старші діти Наталії від першого шлюбу: 18-річний Лукас, 12-річний Віктор і Нева, а також, зрозуміло, сама красуня. У сторіз Наталя показала, як всі захоплено займаються кожен своєю справою: сама вона готує зелений рис, Лукас і Нева взялися за піцу, ну а Віктор їсть морозиво і спостерігає за подіями.
Пізніше модель і філантроп опублікувала фото всіх разом і написала: «Ось як ми це робимо. Пробуємо зелений рис». На знімку вона з'явилася без макіяжу і в простому домашньому образі. Так що виглядає Наталя, як завжди, наче старша сестра своїх вже майже дорослих дітей. Шанувальники почали писати зірці компліменти, заодно відзначаючи красу дітей.
Коментарі до посту Наталії (фото: прінтскрін instagram.com/natasupernova)