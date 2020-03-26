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Супергосподиня: Наталя Водянова показала, що готує для всієї родини під час карантину

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.03.2020 - 18:32
Супергосподиня: Наталя Водянова показала, що готує для всієї родини під час карантину
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Зірка насолоджується часом з дітьми

Наталя Водянова, яка звикла до роз'їздів і подорожей, нарешті занурилася в домашню рутину. 38-річна супермодель весь вільний час, який з'явився завдяки карантину, проводить з дітьми. Днями Водянова відзначала день народження своєї єдиної дочки – Неві виповнилося 14 років. На честь цієї події знаменитість проявила свої кулінарні таланти, приготувавши власноруч тортик. На цьому експерименти зірки на кухні не закінчилися.

Супергосподиня: Наталя Водянова показала, що готує для всієї родини під час карантину

Супергосподиня: Наталя Водянова показала, що готує для всієї родини під час карантинуСупергосподиня: Наталя Водянова показала, що готує для всієї родини під час карантинуСупергосподиня: Наталя Водянова показала, що готує для всієї родини під час карантину

Приготування сімейного вечері (фото: instagram.com/natasupernova)

Цього разу Наталія привернула до приготування їжі всіх дітей, перетворивши його на справжню вечірку на кухні. У процесі брали участь старші діти Наталії від першого шлюбу: 18-річний Лукас, 12-річний Віктор і Нева, а також, зрозуміло, сама красуня. У сторіз Наталя показала, як всі захоплено займаються кожен своєю справою: сама вона готує зелений рис, Лукас і Нева взялися за піцу, ну а Віктор їсть морозиво і спостерігає за подіями.

Супергосподиня: Наталя Водянова показала, що готує для всієї родини під час карантину

Пізніше модель і філантроп опублікувала фото всіх разом і написала: «Ось як ми це робимо. Пробуємо зелений рис». На знімку вона з'явилася без макіяжу і в простому домашньому образі. Так що виглядає Наталя, як завжди, наче старша сестра своїх вже майже дорослих дітей. Шанувальники почали писати зірці компліменти, заодно відзначаючи красу дітей.

  • Наталочко, дякую! Здорово бачити ваш позитив. Поділіться, будь ласка, рецептом зелего рису, дуже цікаво спробувати. Спасибі
  • Наталія, ви прекрасні в усьому!
  • Які величезні діти, і які гарні
  • Ваш чоловік, мабуть, і не мріяв про це – супермодель з дітьми готує на кухні
  • Ви для мене приклад сили і мужності
  • Наташа, у мене в голові не вкладається, що ви мама п'ятьох, я вас навіть вагітною ніколи не бачила... Як вийти на такий рівень, де можна дозволити собі щасливе заміжжя, п'ятьох дітей, кар'єру мрії і прекрасну себе?
  • Наташа, який у вас гарний син!
  • Яке затишне домашнє фото... Клас...
  • Нарешті з'явився час побути зі своєю сім'єю як можна довше. Насолоджуйтесь кожною хвилинкою, бережіть себе і дай Бог вам здоров'я і вашій чудовій сім'ї

Супергосподиня: Наталя Водянова показала, що готує для всієї родини під час карантинуСупергосподиня: Наталя Водянова показала, що готує для всієї родини під час карантинуСупергосподиня: Наталя Водянова показала, що готує для всієї родини під час карантинуСупергосподиня: Наталя Водянова показала, що готує для всієї родини під час карантинуСупергосподиня: Наталя Водянова показала, що готує для всієї родини під час карантинуСупергосподиня: Наталя Водянова показала, що готує для всієї родини під час карантину

Коментарі до посту Наталії (фото: прінтскрін instagram.com/natasupernova)

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