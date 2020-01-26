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Супер-жінка: Регіна Тодоренко опублікувала топ-10 справ, які встигає за день

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.01.2020 - 13:36
Супер-жінка: Регіна Тодоренко опублікувала топ-10 справ, які встигає за день
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча зізналася, що багато встигає, але все одно хвилюється

Регіна Тодоренко — зіркова ведуча шоу про подорожі "Орел і Решка", яка нещодавно разом зі своєю дружною сім'єю відсвяткувала ювілей улюбленого дідуся і закидала мережу знімками в тісному сімейному колі, показавши всіх своїх родичів, поділилася в Instagram насиченим графіком молодої мами й успішної бізнесвумен.

Не секрет, що практично відразу після народження сина ведуча повернулася на роботу і почала активно зніматися в авторській передачі і в якості запрошеної ведучої на інших проектах. Крім того, вона активно співпрацює з всесвітньо відомими брендами і проводить з ними спільні зйомки, вчитися, подорожує і при цьому встигає вести домашнє господарство, виховувати сина і приділяти час коханому чоловікові.

Супер-жінка: Регіна Тодоренко опублікувала топ-10 справ, які встигає за день

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

У своєму акаунті вона склала список справ, які встигає зробити за день, який вразив своєю насиченістю і різноманітністю завдань, які ставить перед собою Регіна. Опублікувала вона свій список топ-10 справ під досить не однозначними фото з санвузла, однак при найближчому розгляді, це виявилися кадри зі зйомок разом з її чоловіком Владом Топаловим.

Супер-жінка: Регіна Тодоренко опублікувала топ-10 справ, які встигає за день

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Буває ж таке настрій , коли на все.... У вас як зараз справи?
Невеликий звіт за сьогодні:
1. Зварила курячий бульйон
2. Помалювала з сином
3. Замовила спец ігри для малюків
4. З'їздили з Майклом в центр розвитку
5. Випила кави
6. Прослухала лекцію
7. Замовила продукти
8. Скайп-колл з журналістом (дала інтерв'ю)
9. Поспілкувалася з аніматором про створення мультфільму.
10. Вичитую сценарій на завтрашній студентський форум. Хвилююся"

Супер-жінка: Регіна Тодоренко опублікувала топ-10 справ, які встигає за день

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники здивувалися неймовірній працездатності знаменитості і навіть назвали її супер-жінкою, яка не повинна ні про що хвилюватися, адже так продуктивно працювати може не кожен:

  • Завжди хвилюєтеся? У вас такий досвід, а все ще хвилюєтеся?
  • Регіна, такий продуктивний день у вас!!!
  • Регінка, як завжди на позитиві!!!
  • Супер-жінка, удачі тобі завтра
  • У всіх буває. Але у вас день дуже навіть продуктивно пройшов для такого стану
  • Молодчинка;)

Супер-жінка: Регіна Тодоренко опублікувала топ-10 справ, які встигає за деньФото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Варто відзначити, що зірка телеекранів встигає ще займатися спортом, але не тільки в залі - вона активно серфить. Так, нещодавно Регіна поділилася яскравими кадрами серфінгу на Балі.

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