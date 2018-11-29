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"Супер-відомі люди": співачка-трансгендер Зіанджа про інших ЛГБТ

Lite » Зірки 29.11.2018 - 21:23

Відео: YouTube / Зе Інтерв'юер

Відома українська співачка-трансгендер, учасниця " Голосу країни 8 Зіанджа, яка раніше була відома під ім'ям Борис Апрель, розповіла про інших зірок ЛГБТ. Про це вона повідомила у відвертому інтерв'ю Анатолію Анатолічу в рамках авторського проекту "Зе Інтерв'юер".

Так, відповідаючи на питання ведучого, чи є ще відомі артисти, які напевно ЛГБТ, Зіанджа дала ствердну відповідь та зазначила, що таких чимало.

"Звичайно! Їх багато", - сказала вона і додала, що вони дуже знамениті артисти.

&quot;Супер-відомі люди&quot;: співачка-трансгендер Зіанджа про інших ЛГБТ&quot;Супер-відомі люди&quot;: співачка-трансгендер Зіанджа про інших ЛГБТФото: скріншот з YouTube / Зе Інтерв'юер

"Це супер-відомі люди, яким я писала пісні, зокрема в Москві", - зізналася Зіанджа.

Також співачка розповіла, що і українські, і російські зірки ЛГБТ, "на жаль змушені мовчати".

За словами Зіанджа, це відбувається тому, що в них склався певний імідж, і вони не можуть його порушити.

"Вони, звичайно, живуть у приватному житті вільно, але на публіці грають певну роль", - додала артистка.

Нікого конкретно Зіанджа не назвала.

Як повідомлялося раніше, співачка-трансгендер Зіанджа докладно розповіла про своєму першому романі.

Також ми писали про те, що Зіанджа розповіла про своє непросте співробітництво із популярною українською співачкою Наталею Могилевською.

Крім того, вона призналась - як батьки відреагували на її стиль життя і які у них зараз відносини.

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Відео: РБК-Україна

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