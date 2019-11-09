Поки чоловік у джунглях: дружина Комарова підкорила ефектним виходом у світ

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Дівчина відвідала яскраву церемонію нагородження

Юній дружині знаменитого українського телемандрівника Дмитра Комарова Олександріа Кучеренко доводиться нелегко - адже її чоловік місяцями не буває вдома, пропадаючи у своїх експедиціях, часом і досить небезпечних. Проте дівчина стійко переживає розлуку, а нещодавно у неї навіть вийшло провідати коханого під час зйомок нового сезону "Світ навиворіт" на іншому кінці земної кулі - де саме, поки тримається в секреті. Зараз же вона повернулася до роботи і очікування чоловіка, а в перервах іноді вибирається на світські заходи.

Днями Саша відвідала урочисту церемонію нагородження премії ELLE STYLE AWARDS 2019 і показала на своїй сторінці в Instagram, яке обрала вбрання для виходу в світ. 21-річна ведуча і модель позувала біля стенду в ефектному блискучому сріблястому комбінезоні з розкльошеними штанинами, пікантним вирізом в районі грудей і оголеними плечима. Зазначимо, що авторство наряду належить українському дизайнеру Андре Тану.

Завершують яскравий лук туфлі на підборах, високий хвіст і красивий макіяж. Кучеренко прийняла ефектну позу, уперши руки в боки і променисто посміхаючись на камеру.

"Ебаут ласт найт. Нове фото для рубрики "поки чоловік в джунглях")) - з гумором прокоментувала дружина Комарова.

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Користувачі мережі поспішили прокоментувати нове фото Олександри, захоплюючись її красою і стильним вбранням.

Ви шикарна дівчина і дуже красива....

Неймовірна

Лялечка

Дуже красива

Неймовірна

Невимовна краса

Шикарна

Ваше сіятельство, прекрасна як завжди

Саша Муза!!!!!

Щасливий чоловік, при такій Красі!

Дуже гарненька!

Скріншот коментарів (instagram.com/aakucherenko)

Нагадаємо, молода дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко захопила красою і стилем в Парижі, позуючи на тлі Ейфелевої вежі.