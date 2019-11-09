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Поки чоловік у джунглях: дружина Комарова підкорила ефектним виходом у світ

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.11.2019 - 16:19
Поки чоловік у джунглях: дружина Комарова підкорила ефектним виходом у світ
Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Дівчина відвідала яскраву церемонію нагородження

Юній дружині знаменитого українського телемандрівника Дмитра Комарова Олександріа Кучеренко доводиться нелегко - адже її чоловік місяцями не буває вдома, пропадаючи у своїх експедиціях, часом і досить небезпечних. Проте дівчина стійко переживає розлуку, а нещодавно у неї навіть вийшло провідати коханого під час зйомок нового сезону "Світ навиворіт" на іншому кінці земної кулі - де саме, поки тримається в секреті. Зараз же вона повернулася до роботи і очікування чоловіка, а в перервах іноді вибирається на світські заходи.

Днями Саша відвідала урочисту церемонію нагородження премії ELLE STYLE AWARDS 2019 і показала на своїй сторінці в Instagram, яке обрала вбрання для виходу в світ. 21-річна ведуча і модель позувала біля стенду в ефектному блискучому сріблястому комбінезоні з розкльошеними штанинами, пікантним вирізом в районі грудей і оголеними плечима. Зазначимо, що авторство наряду належить українському дизайнеру Андре Тану.

Завершують яскравий лук туфлі на підборах, високий хвіст і красивий макіяж. Кучеренко прийняла ефектну позу, уперши руки в боки і променисто посміхаючись на камеру.

"Ебаут ласт найт. Нове фото для рубрики "поки чоловік в джунглях")) - з гумором прокоментувала дружина Комарова.

Поки чоловік у джунглях: дружина Комарова підкорила ефектним виходом у світ

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Користувачі мережі поспішили прокоментувати нове фото Олександри, захоплюючись її красою і стильним вбранням.

  • Ви шикарна дівчина і дуже красива....
  • Неймовірна
  • Лялечка
  • Дуже красива
  • Неймовірна
  • Невимовна краса
  • Шикарна
  • Ваше сіятельство, прекрасна як завжди
  • Саша Муза!!!!!
  • Щасливий чоловік, при такій Красі!
  • Дуже гарненька!

Поки чоловік у джунглях: дружина Комарова підкорила ефектним виходом у світ

Скріншот коментарів (instagram.com/aakucherenko)

Нагадаємо, молода дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко захопила красою і стилем в Парижі, позуючи на тлі Ейфелевої вежі.

"Неймовірно скучила": молода дружина Комарова з'їздила до нього в експедицію Справжня француженка: молода дружина Комарова захопила красою і стилем в Парижі
Новини України Дмитрий КомаровАлександра Кучеренко
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