ru
ua

"Божевільний прикид": Леся Нікітюк в "зміїному" міні вирушила на завод

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Телеведуча продовжує колесити по Україні в рамках нового проекту

Леся Нікітюк продовжує зйомки свого всеукраїнського тревел-шоу Le Маршрутка і мандрує по рідній країні в пошуках незвичайних об'єктів, про яких зовсім скоро розповість з а телевізорів. Відпочивши і набравшись сил на турецькому курорті Бодрум, вона знову взялася до роботи. Леді Ле попрямувала в Маріуполь, де задіяний на зйомках випуску проекту.

У рамках поїздки, Леся відвідала один із заводів. Спеціально для цього тведуча вбралася вельми оригінальний аутфіт – обтягуючий лонгслив тілесного кольору з великими написами і логотипами, лосини в тон, а на верх вона одягла міні-спідницю на гудзиках з анімалістичним принтом і пояс монтажника з безліччю кишеньок. Згідно з техніки безпеки, на голові у Леді Ле була каска.

до Речі, в Маріуполі вона зустріла однокласницю свого співведучого за тевел-шоу "Орел і Решка", колеги Андрія Беднякова. Леся не упустила можливості запитати, як вчився шоумен – уродженець цього міста. У коментарях під фото Леді Ле "відзначився" і сам Андрій.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Якщо потрібна буде зйомна квартира - пиши! Погодуєшь кота", - запропонував турботливий Бідняків.

Скріншот коментарів

Під фото шанувальники Леді Ле також залишили коментарі і компліменти.

  • А пояс монтажника який крутий, так і каска до особи, Леся буде будувати кораблі?
  • Гарненька
  • Красуня
  • Сумашедший прикид. Классс
  • Така красива
  • Як завжди красиво Леся 10 балів

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк показала свого батька. Фото зроблено на пляжі в Бодрумі, куди вона вирушила відпочивати всією сім'єю.

"Я не худа": Леся Нікітюк в бікіні схвилювала мережу апетитними формами Такі гарні: Катя Осадча у сукні-вишиванці зачарувала літніми фото з чоловіком
Читати всі новини