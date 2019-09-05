"Божевільний прикид": Леся Нікітюк в "зміїному" міні вирушила на завод

Телеведуча продовжує колесити по Україні в рамках нового проекту
Леся Нікітюк продовжує зйомки свого всеукраїнського тревел-шоу Le Маршрутка і мандрує по рідній країні в пошуках незвичайних об'єктів, про яких зовсім скоро розповість з а телевізорів. Відпочивши і набравшись сил на турецькому курорті Бодрум, вона знову взялася до роботи. Леді Ле попрямувала в Маріуполь, де задіяний на зйомках випуску проекту.
У рамках поїздки, Леся відвідала один із заводів. Спеціально для цього тведуча вбралася вельми оригінальний аутфіт – обтягуючий лонгслив тілесного кольору з великими написами і логотипами, лосини в тон, а на верх вона одягла міні-спідницю на гудзиках з анімалістичним принтом і пояс монтажника з безліччю кишеньок. Згідно з техніки безпеки, на голові у Леді Ле була каска.
до Речі, в Маріуполі вона зустріла однокласницю свого співведучого за тевел-шоу "Орел і Решка", колеги Андрія Беднякова. Леся не упустила можливості запитати, як вчився шоумен – уродженець цього міста. У коментарях під фото Леді Ле "відзначився" і сам Андрій.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Якщо потрібна буде зйомна квартира - пиши! Погодуєшь кота", - запропонував турботливий Бідняків.
Скріншот коментарів
Під фото шанувальники Леді Ле також залишили коментарі і компліменти.
Скріншот коментарів
Раніше Леся Нікітюк показала свого батька. Фото зроблено на пляжі в Бодрумі, куди вона вирушила відпочивати всією сім'єю.