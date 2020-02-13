"Божевільний" тато: Влад Топалов потішив веселим фото з маленьким сином

Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак показав знімок з сімейного архіву

Влад Топалов ніяк не може звикнути до разлук з дружиною Регіною Тодоренко і сином Михайлом. Адже його рідні люди часто бувають у від'їздах, а співак залишається нудьгувати вдома. Так, ведуча вирушила з малюком на Мальдіви, де весело проводить час на пляжі і релаксує під пальмами. Владу ж залишається тільки переглядати сімейні фотоальбоми в передчутті довгоочікуваної зустрічі. Так, він опублікував зворушливе фото з сином з особистого архіву.

На фото артист грає з Майклом, сидячи навпроти. На підлозі можна побачити велику іграшку, біля якої сидить малюк, а тим часом його тато веселить хлопчика.

"Сумую..." - коротко і лаконічно підписав Влад завзятий сімейний фотознімок, адже він обожнює сина і дружину. Під постом тут же відгукнулася Регіна, яка написала: "Ви – моєєєє".

Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Шанувальники зіркової пари почали підбадьорювати співака і захоплюватися тим, який чудовий батько з нього вийшов.

Милі такі

Відмінна сім'я

Татів син

Скоро приїдуть твої кохані і буде у вас все добре і прекрасно

Тато не повинен довго сумувати

Ви божевільний тато в хорошому сенсі цього слова. Мішані дуже пощастило!

Така няшка

Терміново треба летіти до своїх коханих,нехай весь світ зачекає

Кумедні

Зрозуміло, що сумуєш. Але що поробиш, зате твої кохані відпочивають. Приїдуть - ось воно щастя

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко розповіла, чому Влад Топалов не літає відпочивати з сім'єю, а залишається вдома. Також вона підняла тему рівності статей і розподілу обов'язків у сім'ї.