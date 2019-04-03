"Стюардеса по імені Слава": солістка НеАнгелів захопила ефектним образом

Слава Камінська

Співачка і її чоловік приземлилися в Майамі

Слава Камінська нещодавно похвалилася своєю поїздкою в США. При цьому українська виконавиця, солістка групи НеАнгели опублікувала з аеропорту "Бориспіль" дуже зворушливе фото з чоловіком, на якому вони проникливо дивляться один на одного. Тоді співачка не дала ніяких деталей подорожі, а в пості лише вказала эмоджи – статую Свободи в Нью-Йорку, літаків і сердечко. Таким чином, давши зрозуміти фанатам, куди саме відлітає.

І ось, Камінська нарешті прибула в пункт призначення. У геотегах Камінська вказала, що перебуває в Маямі, штат Флорида.

Поки що жодних яскравих фото, крім одного – селфі. Тільки ось на знімку Слава помітно втомлена, хоча і позує в яскравому макіяжі і зі стильною укладкою: великі локони, акуратно складені на одну сторону.

"13 години в літаку", - підписала знімок Слава.

Також співачка опублікувала уривок з пісні Земфіри "Не відпускай":

Над моей пропастью

У самой лопасти

Кружатся глобусы,

Старые фокусы.

Я же расплакалась,

Я не железная.

Мама Америка,

В двадцать два берега....

Стильна Слава Камінська

Шанувальники солістки поп-групи НеАнгели поспішили прокоментувати її новий знімок:

"Добро пожаловать на американскую землю! Почему визу долго ждали? Из за отказов или по другим причинам?"

"По другим причинам", - ответила Каминская.

"Это всего 13 часов. И Вы на другой стороне земли)) У нас в стране за это время не доехать до Мариуполя. Поезд едет 18 часов"

"Стюардесса по имени Слава"

"Земфира, её можно цитировать в очень многих случаях жизни"

"Жалко, что не с концертом(( Мои самые любимые голоса!"

"Очень красивая! Крутая фотка!"

"Макияж суперский"

"Красота страшная сила"

До речі, Едгар Камінський вже встиг опублікувати пару яскравих фото з Майамі.

Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів умилила мережу фотосесією з дітьми.

Також Слава з НеАнгелів похизувалася результатами схуднення.