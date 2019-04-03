"Стюардеса по імені Слава": солістка НеАнгелів захопила ефектним образом

Співачка і її чоловік приземлилися в Майамі
Слава Камінська нещодавно похвалилася своєю поїздкою в США. При цьому українська виконавиця, солістка групи НеАнгели опублікувала з аеропорту "Бориспіль" дуже зворушливе фото з чоловіком, на якому вони проникливо дивляться один на одного. Тоді співачка не дала ніяких деталей подорожі, а в пості лише вказала эмоджи – статую Свободи в Нью-Йорку, літаків і сердечко. Таким чином, давши зрозуміти фанатам, куди саме відлітає.
І ось, Камінська нарешті прибула в пункт призначення. У геотегах Камінська вказала, що перебуває в Маямі, штат Флорида.
Поки що жодних яскравих фото, крім одного – селфі. Тільки ось на знімку Слава помітно втомлена, хоча і позує в яскравому макіяжі і зі стильною укладкою: великі локони, акуратно складені на одну сторону.
"13 години в літаку", - підписала знімок Слава.
Також співачка опублікувала уривок з пісні Земфіри "Не відпускай":
Над моей пропастью
У самой лопасти
Кружатся глобусы,
Старые фокусы.
Я же расплакалась,
Я не железная.
Мама Америка,
В двадцать два берега....
Стильна Слава Камінська
Шанувальники солістки поп-групи НеАнгели поспішили прокоментувати її новий знімок:
До речі, Едгар Камінський вже встиг опублікувати пару яскравих фото з Майамі.
Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi
Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів умилила мережу фотосесією з дітьми.
Також Слава з НеАнгелів похизувалася результатами схуднення.