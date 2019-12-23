По струнці струнко: Камалія розповіла про стосунки з чоловіком

Камалія з чоловіком (фото: соцмережі артистки)

При цьому Камалія сама не може зрозуміти, як їй вдалося зберегти пристрасть у стосунках

У відвертій розмові з журналістами програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» відома українська співачка Камалія, яка раніше умилила мережу святковим родинним фото, розповіла, що допомагає зберігати і підтримувати пристрасть у стосунках із чоловіком-мільярдером.

В ексклюзивному інтерв'ю з журналістами «Ранку з Україною» популярна співачка Камалія розповіла, як за 16 років подружнього життя з мільярдером пакистанського походження Мохаммадом Захуром зуміла зберегти теплі стосунки і розвинути сімейні традиції.

«Намагаємося один одного проводжати – обнялися, поцілувалися... Вечеряємо ми, як завжди разом, а один вихідний – це як святий день, який ми присвячуємо один одному. Взимку, коли наближаються новорічні свята, у нас є традиція – ми з дітьми летимо до бабусі до Пакистану – обов'язково провідуємо родичів чоловіка», – розповіла Камалія в ефірі каналу «Україна».

Незважаючи на те, що артистка щаслива у шлюбі, вона до цих пір не може зрозуміти, як їй вдалося зберегти колишню тягу і пристрасть у відносинах із чоловіком.

«Чесно – не знаю. Швидше за все – це любов, звичайно, ну, а там вже якась жіноча логіка включається, мудрість, може, життєвий досвід. Плюс у мене чоловік дуже мудрий. Він знає мене і дивиться за моїм настроєм: «Ага! Перетворюється на тигрицю, піду я сховаюся куди-небудь. Перечекаю цей момент». Я також так роблю – завжди дуже тонко підходжу до його настрою», – поділилася артистка у відвертому інтерв'ю з журналістами каналу «Україна».

Але не мудрістю єдиною. Сам мільярдер не так давно зазначив, що в родині у них панує матріархат. Що досить дивно для пакистанського чоловіка. А Камалія стверджує, що так у неї було все життя.

«Всі чоловіки у моєму оточенні ходять смирно. Хоча, сама я вважаю, що я м’яка, – прокоментувала артистка у програмі «Ранок з Україною» і додала, що вони з чоловіком досить темпераментні і ревниві люди. – Я власниця і дуже ревнива, адже відразу скручу його і все. Можливо, я його більше ревную. Він може мене підколоти, сказати: «Ага бачив, як ти очима стріляла!».

Але все це жарти, стосунки Мохаммада Захура до коханої дружини за 16 років нітрохи не змінилися. Він продовжує її любити і балувати подарунками. За словами Камалії, для цього її коханому не обов'язково чекати свят або особливих дат, при першій-ліпшій можливості він робить їй приємні сюрпризи.

Нагадаємо, Лілія Ребрик з доньками нарядили новорічну ялинку і поділилася чарівними фото.