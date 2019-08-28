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Струнка! Мама Віри Брежнєвої підкорила фігурою в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.08.2019 - 12:56
Струнка! Мама Віри Брежнєвої підкорила фігурою в купальнику
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Жінка відправилася відпочивати в Грецію

Віра Брежнєва може похвалитися прекрасною фігурою і гарними генами – дивлячись на її маму, 67-річну Тамару Віталіївну, складно повірити в її паспортний вік! До речі, зірка також відрізняється сміливістю – нещодавно вона спробувала свої сили в вейксерфе. Якось співачка зізналася, що залучила рідну і близьку людину до правильного харчування та активного способу життя, після чого жінка буквально розцвіла. Сама артистка заявила, що з віком хоче стати схожою на свою маму, яка є для неї взірцем для наслідування. Тамара Віталіївна також обзавелася власною сторінкою в Instagram, де ділитися фото і відео.

В цей раз мама зірки, показала фото з відпочинку в Греції, куди приїхала погостювати в одній зі своїх дочок, а їх у жінки – чотири! Тамара Віталіївна позує в цільному купальнику, лежачи в прозорому морі. На знімку можна легко розглянути стрункі форми мами співачки.

Замісь підпису до кадру жінка вирішила залишити чарівні віршовані рядки.

Струнка! Мама Віри Брежнєвої підкорила фігурою в купальнику

Фото: мама Віри Брежевой (instagram.com/mami4_7)

"Греческий август, солнечный жар, над морем волшебный заката пожар. Под соснами в баре – прохладный коктейль, в динамиках песен неспешная трель. Из прозрачного моря в полуденный зной вливается счастье.. И это – со мной", – написала вона.

Зіркова дочка не залишила фото мами без уваги. Вона запостила під знімком смайлики у вигляді сердець, а підписники Тамари Віталіївни не скупилися на компліменти.

  • Струнка
  • Супер! Приємного відпочинку
  • Красуня серед краси
  • Ось так виглядає нірвана - дуже красива
  • Клас, приємного релаксу
  • Дуже гарне фото і ви
  • Красоточка
  • Ви красеня! Ось і у ваших кнопочок краса від матусі
  • Фігура ...звичайно, вогонь!

Скріншот коментарів

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