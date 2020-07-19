ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Струнка русалочка: дружина Дмитра Комарова в купальнику приголомшила розкішною фігурою

Неділя 19 липня 2020 16:57
Струнка русалочка: дружина Дмитра Комарова в купальнику приголомшила розкішною фігурою
Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/aakucherenko)

Олександра знайшла замыну морю

Олександра Кученренко і Дмитро Комаров не звикли сидіти, склавши руки. Ведучі ведуть активній спосіб життя і з задоволенням подорожують по Україні. Так, нещодавно вони побували в Одесі, їздили у Львів і опинилися в колоритній Коломиї. А поки закордонні морські курорти недоступні як і моря немає поруч, Олександра вирішила поплавати в басейні і насолодитися водними процедурами.

На показала фото в купальнику з гумовою шапочкою на голові і в спеціальних окулярах для плавання. Кадр був зроблений зі спини, що дозволило розглянути фігуру провідною. До речі, подібними знімками Олександра шанувальників не балує – її образи зазвичай стримані.

"Вирушаю в заплив під свої щасливі цифри на табло", - підписала вона кадр. Передплатники дівчата прийшли в захват від її зовнішності і виточеною фігури. Також вони припустили, що Дмитро міг виступити в якості фотографа дружини.

Олександра Кучеренка показала струнку фігуру (фото: instagram.com/aakucherenko)

Стрункіше і красивіше русалочку не знайти

Красуня!

А де Діма?

Струнка русалочка: дружина Дмитра Комарова в купальнику приголомшила розкішною фігурою

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка підкорили світським виходом удвох в честь 15-річчя програми "Світське життя". Варто зазначити, що на заходи провідні ходять за необхідності і їх не можна назвати завзятими тусовщиками. Олександра вибрала сукню-міні з великими квітами. А Дмитро – картатий костюм.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Александра Кучеренко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся