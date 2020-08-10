Струнка матуся: 45-річна Єва Лонгорія показала ідеальну фігуру в купальнику

Єва Лонгорія - одна з найпопулярніших зірок в мережі Instagram - поділилася новим постом. На літньому знімку знаменита актриса позує разом з сином, якому в цьому році виповнилося 2 роки. Єва з'явилася в червоному купальнику, який показав, в якій відмінній формі перебуває 45-річна матуся. Санті вона тримає на руках, обіймаючи його. Точені руки, пишні груди, тонка талія Лонгорії просто звели з розуму шанувальників. На додаток до пляжного образу зірка взяла тільки сонцезахисні окуляри, мокре волосся вона розпустила по плечах, а макіяж і зовсім не робила. Малюк приймає сонячні ванни голяка.

Нове фото Єви (фото: instagram.com/evalongoria)

Новий пост зірки неймовірно порадував шанувальників Єви. Вони буквально засипали зірку приємними словами та емодзі. Багато, в першу чергу, відзначив струнке тіло щасливою матусі і її красу. Також не обійшлося без компліментів синові актриси, який помітно підріс. «Гаряча матуся», «Ти така гарна, посмішка тобі до лиця», «Я закоханий в цей знімок», «Ти виглядаєш чудово в цьому купальнику, Єва», «Ти чудова жінка», «Такі милі!» ...

Єва захоплює ідеальною формою (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, Єва Лонгорія стала мамою в 2018-му році. Свою першу дитину, сина Сантьяго Енріке, вона народила від бізнесмена і власника великої медіакомпанії Хосе Антоніо Бастонь, за якого вийшла заміж в 2016-му році. 45-річна знаменитість ніколи не страждала надмірною скритністю, демонструючи світові свою вагітність і життя малюка з перших днів. Так що шанувальники зірки звикли за два роки до маси милих фото і зворушливих роликів. А з дорослішанням Санті їх явно стане тільки більше.