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Стриптиз і п'яні визнання: Настя Івлєєва потішила "посланням колишньому" (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.03.2019 - 12:03
Стриптиз і п'яні визнання: Настя Івлєєва потішила "посланням колишньому" (відео)
Фото: Настя Івлєєва (instagram.com/_agentgirl_)

Шанувальники дякують ведучій за хвилинку сміху

Відома російська телеведуча, екс-зірка "Орла і Решки" Настя Івлєєва, яку не впустили в Україну і заборонили в'їзд в країну на три роки через відвідування Криму, повеселила шанувальників новим відео в своєму Instagram. Дівчина опублікувала ролик-пародію на послання колишньому хлопцю.

"Коли трохи пригубила винчика і записала колишньому відео-листівку", - підписала публікацію телезірка.

На відео Настя з рожевими волоссям просить якогось Васю повернутися до неї, співає сумні пісні, п'є, відкриває зубаки пляшку пива, танцює стриптиз в топіку і шортиках, і просить вибачення. Кінцівка також змусить вас посміхнутися.

Відео: (instagram.com/_agentgirl_)

Підписники дякують Івлєєвій за таке смішне відео і навіть називають його шедевром.

  • "Це шедевр"
  • "Танець вогню"
  • "І повію свою забери, ору"
  • "Настя, я тебе обожнюю"
  • "Краща ахахаха"
  • "Небезпечна жінка"
  • "Я прийшла одна почитати коменти про Элджея?"
  • "Настюшка повертається"
  • "Як завжди в точку!"
  • "Хахахахахахах, Вась,повернися до неї. Вона жінка небезпечна"

Нагадаємо, раніше Настя Івлєєва повністю оголилася в пікантному відео.

Ми також писали, що Настя Івлєєва з гумором відреагувала на закиди в незнанні англійської під час зйомок тревел-проекту "Орел і Решка".

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