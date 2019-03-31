Стриптиз і п'яні визнання: Настя Івлєєва потішила "посланням колишньому" (відео)

Фото: Настя Івлєєва (instagram.com/_agentgirl_)

Шанувальники дякують ведучій за хвилинку сміху

Відома російська телеведуча, екс-зірка "Орла і Решки" Настя Івлєєва, яку не впустили в Україну і заборонили в'їзд в країну на три роки через відвідування Криму, повеселила шанувальників новим відео в своєму Instagram. Дівчина опублікувала ролик-пародію на послання колишньому хлопцю.

"Коли трохи пригубила винчика і записала колишньому відео-листівку", - підписала публікацію телезірка.

На відео Настя з рожевими волоссям просить якогось Васю повернутися до неї, співає сумні пісні, п'є, відкриває зубаки пляшку пива, танцює стриптиз в топіку і шортиках, і просить вибачення. Кінцівка також змусить вас посміхнутися.

Відео: (instagram.com/_agentgirl_)

Підписники дякують Івлєєвій за таке смішне відео і навіть називають його шедевром.

"Це шедевр"

"Танець вогню"

"І повію свою забери, ору"

"Настя, я тебе обожнюю"

"Краща ахахаха"

"Небезпечна жінка"

"Я прийшла одна почитати коменти про Элджея?"

"Настюшка повертається"

"Як завжди в точку!"

"Хахахахахахах, Вась,повернися до неї. Вона жінка небезпечна"

Нагадаємо, раніше Настя Івлєєва повністю оголилася в пікантному відео.

Ми також писали, що Настя Івлєєва з гумором відреагувала на закиди в незнанні англійської під час зйомок тревел-проекту "Орел і Решка".