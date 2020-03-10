ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Стрілою в серце": Макс Барських представив україномовний хіт "Двоє" (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.03.2020 - 11:59
"Стрілою в серце": Макс Барських представив україномовний хіт "Двоє" (відео)
Макс Барських

Прем'єра треку відбулася у день народження артиста - 8 березня

«Серед восьми мільярдів сердець, що б'ються на різних континентах світу, є тільки одне, з яким я хочу, щоб моє серце звучало в такт. Знайти цю людину і є саме велике щастя, на яке тільки здатна людина. В цю мить фізичний світ перестає існувати й всередині нас зароджується цілий всесвіт, в якій є тільки двоє - ті щасливчики, що зуміли знайти один одного і пізнати найвеличніша з усіх почуттів», - коментує прем'єру Макс.

Макс Барських — Двоє

«Двоє» - ще один сингл з майбутнього альбому співака «1990», представлений в рамках музичного квесту Nezemnaya2020, і третій довгоочікуваний реліз українською мовою в кар'єрі Барських.

MACHETE зняв кліп за 40 хвилин на даху київської багатоповерхівки (фото, відео) Alyona Alyona записала новий трек про віру в себе для фільму "ПУЛЬС" (відео)
Новини України песниклипМакс Барських
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся