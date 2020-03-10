"Стрілою в серце": Макс Барських представив україномовний хіт "Двоє" (відео)

Макс Барських

Прем'єра треку відбулася у день народження артиста - 8 березня

«Серед восьми мільярдів сердець, що б'ються на різних континентах світу, є тільки одне, з яким я хочу, щоб моє серце звучало в такт. Знайти цю людину і є саме велике щастя, на яке тільки здатна людина. В цю мить фізичний світ перестає існувати й всередині нас зароджується цілий всесвіт, в якій є тільки двоє - ті щасливчики, що зуміли знайти один одного і пізнати найвеличніша з усіх почуттів», - коментує прем'єру Макс.

Макс Барських — Двоє

«Двоє» - ще один сингл з майбутнього альбому співака «1990», представлений в рамках музичного квесту Nezemnaya2020, і третій довгоочікуваний реліз українською мовою в кар'єрі Барських.