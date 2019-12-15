"Пристрасна і чуттєва": Каменських повторила образ Йовович у фільмі "П'ятий елемент"

Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

Дружина Потапа приміряла вбрання головної героїні знаменитого фільму з Міллою Йовович

Популярна українська співачка Настя Каменських любить дивувати шанувальників то провокаційним кліпами, то незвичайними образами. На шоу Х-фактор, де вона є членом журі, зірка також радує публіку зміною провокаційних вбрань.

У минулому ефірі вона з'явилася перед глядачами в образі фатальної красуні з червоним волоссям, а в цей раз перевтілилася в Лілу Даллас - головну героїню фільму "П'ятий елемент", яку зіграла голлівудська акторка з українським корінням Мілла Йовович.

Відповідні фото дружина продюсера Олексія Потапенка розмістила на своїй сторінці в Instagram. На знімку можна побачити 32-річну Настю зі світлим каре і помаранчевій міні-сукні з чорними вставками, що підкреслили її фігуру. Образ доповнили лакові ботфорти і металевий браслет.

"Сьогодні я Лілу Даллас з фільму "П'ятий елемент". Для справжнього артиста 5 елементом є його власний X-faktor", - підписала кадр Каменських.

Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

Також знаменитість прокоментувала свій образ, підкресливши, що її характер схожий на характер Лілу Даллас.

"Мені дуже подобається сьогоднішній образ Лілу. Я пристрасна, але разом з тим маю тонку і чуттєву натуру. Можу бути романтичною й вогненною одночасно", - підписала знімок Настя Каменських.

Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

Відзначемо, що в цій ж перуці зірку можна побачити у її новому кліпі Elefante.

Нагадаємо, раніше Каменських в нижній білизні похвалилася спортивними формами.