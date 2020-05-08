Страсна блондинка в оточенні моряків: KAMALIYA презентує кліп "Besame Mucho"

Камалія (фото: прес-служба)

Камалія представила нову зухвалу відеороботу

Ні, це не черговий переспів латиноамериканської класики! Співачка KAMALIYA вирішила порадувати своїх прихильників кліпом на трек із претензійною назвою “Besame Mucho”. У пісні з досить міцним жіночим характером важко впізнати тендітну й романтичну виконавицю.

— Я познайомилася з прекрасним дівочим творчим тандемом: Ганною Волошиною та Олесею Лихоїд. Вони показали мені цю пісню в демо-версії — і мені вона надзвичайно сподобалася! Над аранжуванням працював знаний майстер Вадим Лисиця, — коментує KAMALIYA.

Відео встигли відзняти ще до введення карантинних заходів, у найрідшу дату — 29 лютого. Режисеркою кліпу було обрано Олену Вінярську. Вона, до речі, стала й стилісткою для KAMALIYA в кліпі.

— Раз на чотири роки розкішна KAMALIYA дозволяє зробити для неї найбожевільніший кліп із усіх можливих! В кадрі не буде жодного іспанця, за назвою пісні зрозуміло! Проте будуть прекрасні моряки, що плаватимуть на картонних човнах в мармеладному морі! — говорить Вінярська.

Окрім великої кількості чоловіків, у відео з’явився й коханий співачки Мохаммад Захур, а також — їхні донечки Арабелла й Мірабелла. На зйомках, до речі, не обійшлося без екстриму:

— В одному з епізодів я кружляю на висоті в рятувальному колі. Потрібно було зображати, що мені легко, що все так красиво і сексуально — а я розуміла, що мені достатньо одного руху, аби вилетіти звідти! Хоча я не з тих, хто боїться висоти: я ж дочка колишнього військового льотчика! — сміється артистка “M1 Agency”.