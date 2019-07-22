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Пристрасті розпалюються: Кайлі Дженнер позує в яскравому образі і в обіймах коханого

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.07.2019 - 21:28
Пристрасті розпалюються: Кайлі Дженнер позує в яскравому образі і в обіймах коханого
Кайлі Дженнер з коханим (фото: www.instagram.com/kyliejenner)

21-річна красуня додала кілька провокаційних кадрів

Кайлі Дженнер – не тільки успішна бізнес-вумен та наймолодша мільйонерка в світі, але й любляча мама і дівчина. Але якщо свою однорічну дитину Стормі вона регулярно показує в Instagram, то почуття з батьком дитини – 28-річним Тревісом Скоттом – вона демонструє не так часто. Тим приємніше шанувальникам молодшої зі знаменитого сімейства спостерігати ці рідкісні спалахи insta-любові.

Пристрасті розпалюються: Кайлі Дженнер позує в яскравому образі і в обіймах коханогоПристрасті розпалюються: Кайлі Дженнер позує в яскравому образі і в обіймах коханогоПристрасті розпалюються: Кайлі Дженнер позує в яскравому образі і в обіймах коханогоКайлі підготувала новий стильний вихід (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нещодавно Кайлі вирушила з друзями на острови Теркс і Кайкос. Розкішні канікули були приурочені до запуску нової лінії Kylie Skin. Дженнер невпинно змінювала вбрання і буквально засипала мережу спокусливими кадрами. Тревіс поїхати з коханою не зміг, і, мабуть, страшенно скучив за Кайлі.

Пристрасті розпалюються: Кайлі Дженнер позує в яскравому образі і в обіймах коханогоКайлі і Тревіс демонструють палкі почуття (фото: instagram.com/kyliejenner)

Після повернення дівчина вже встигла опублікувати серію яскравих кадрів. Вона постала в спокусливому боді сірого відтінку в дрібну смужку, яке підкреслило її видатні форми. Зверху на трико вона накинула об'ємний жакет яскраво-рожевого відтінку від французького модельєра Jacquemus. На завершення образу вона одягнула білі босоніжки і великі сережки-кільця, в руки взяла маленьку чорну сумочку. Волосся зірка гладко зачесала, а макіяж зробила нарочито виразним. Потрібно визнати, що образ вийшов неймовірно стильним!

Пристрасті розпалюються: Кайлі Дженнер позує в яскравому образі і в обіймах коханогоФото з улюбленим рідкі, але пристрасні (фото: instagram.com/kyliejenner)

На перших кадрах з цієї серії дівчина позує в дамській кімнаті, їх вона супроводила зухвалим підписом: "Що ми насправді робимо у вбиральні". Але більше уваги привернуло останнє фото. На ньому Кайлі постала в обіймах коханого. Він ніжно обіймає Кайлі однією рукою за талію, а другий – за шию, притулившись до її щоки. "Partners In Crime назавжди", – написала дівчина під максимально романтичним фото. Такий емоційний накал не могли витримати користувачі мережі. Вони почали засипати пару коментарями і захоплюватися ними.

Пристрасті розпалюються: Кайлі Дженнер позує в яскравому образі і в обіймах коханогоТревіс, Кайлі і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, в лютому цього року світ облетіли чутки, що Кайлі і Тревіс чекають другу дитину. На це натякали і злегка округлі форми, і підозріло об'ємні вбрання дівчини, а також той факт, що першу вагітність вона приховувала до останнього. Але чутками поклала край сама Дженнер, давши коментар пресі.

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