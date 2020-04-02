Пристрасті на карантині: Хайді Клум показала "постільні сцени" з молодим чоловіком

Хайді Клум – одна з найбільш активних зірок в мережі Instagram, яка регулярно радує новими постами. На особливому рахунку у послідовувачів 46-річної знаменитості знімки з робочих проектів в стильних образах, де вона демонструє свою нев'янучу красу. А також обожнюють фолловери загальні фото з молодим чоловіком Хайді – 30-річним музикантом Томом Каулітцем. Особливо цінні вони тим, що з'являються в мікроблозі супермоделі не так і часто.

Хайді і Том (фото: instagram.com/heidiklum)

Цього разу фото вийшло особливо незвичайним: романтичним і в той же час дуже пристрасним. Том і Хайді лежать в ліжку, причому вид пари як би натякає про пережиту закоханими бурхливу ніч. Хайді позує напівоголеною, з розпатланим волоссям. Вона ніжно притискається до Тома, який лежить поруч в розстебнутій сорочці. «Я тебе люблю», – написала зірка, таким чином просто і ясно давши зрозуміти, що як і раніше без розуму від свого чоловіка.

Модель для Red Magazine (фото: instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, нещодавно Хайді знялася для травневого номера Red Magazine, де розповіла багато подробиць свого життя, в тому числі торкнулася відносин з обома чоловіками: екс-чоловіком, співаком Сілом, а також нинішнім – Каулітцем. «Коли ми закриваємо двері і опиняємося вдома, ми просто хочемо бути разом. Ми як одне ціле, у нас однакові цінності. Він дуже добре ставиться до моїх дітей, а вони до нього...», – відверто говорить модель про Тома.

З колишнім чоловіком вони змушені спілкуватися, так як виховують спільних дітей: 15-річну Хелен, вдочерену Шіло, 14-річного Генрі, 13-річного Йохана і 10-річну Лу. За словами Клум, це дається їм обом нелегко, але вони дуже стараються заради благополуччя дітей. «Завжди є причина, по якій ти більше не можеш бути разом з людиною. Не все так райдужно. Так що іноді це важко. Але іноді вам потрібно зібратися всією родиною, а це схоже на стрибки по хмарах», – поділилася відчуттями Хайді.