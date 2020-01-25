Страшенно скучили! Юрій Горбунов зворушив душевним фото з синочком

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведучий показав трепетний кадр в домашній обстановці

Катя Осадча та Юрій Горбунов не так давно влаштували романтичну відпустку на Сейшельських островах – пара засмагала, купалася і досліджувала екзотичний курорт і його визначні пам'ятки, флору та фауну. По поверненню в Київ, подружжя з головою поринуло в роботу. Але вони не забувають знаходити в щільному графіку час для затишних сімейних посиденьок. Так, Юрій показав зворушливе фото з синочком Іваном, яке підкорило його підписників.

Хлопчик обняв свого звркового тата за шию. А ведучий присів поруч з сином, який розмістився за столом. За традицією, кадр був зроблений зі спини, тому обличчя дитини не видно – батьки поки не готові показати його світу. До речі, фотографом виступила Катя Осадча. На столі можна побачити букет квітів – подарунок Юрія коханій дружині. Катя подякувала чоловікові за букет в InstaStories.

Фото: Катя Осадча показала букет від Юрія Горбунова (instagram.com/kosadcha)

"Це коли страшенно скучили один за одним! Фотографує - наша мамуся!" - підписав душевний домашній кадр ведучий.

Фото: Юрій Горбунов з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя залишила під знімком улюблених чоловіків сердечко, а шанувальники пари обдарували зіркову родину компліментами.

Це таке щастя

Боже, як це мило. Прям не можу намилуватись

Дуже гарні тюльпани

Найсправжні. Хай щастить

Милота

Така чудова батьківщина

Класно

Класне фото,так зворушливо

У сина волосся як у татка

Скріншот коментарів

Теледіва також вирішила показати знімок в домашній обстановці. Катя розмістилася біля каміна і вирішила перекусити, для цієї мети відмінно підійшов сир. Ведуча зображена без макіяжу в чорній сукні з принтом polka dot. Її волосся гладко зачесане назад і зібране з допомогою шовкової хустки.

"Цього року тільки лінивий не пожартував про зайві кілограми після свят так, всі ми на свята не святі. Моя пропозиція - після усіх зимових свят інколи можна пропустити вечерю. Сир з чаєм можна цілком вважати вечерею", - поділилася вона рецептом стрункості.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча викликала фурор появою в оксамитовій вечірній сукні з пікантним розрізом.