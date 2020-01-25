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Страшенно скучили! Юрій Горбунов зворушив душевним фото з синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.01.2020 - 10:56
Страшенно скучили! Юрій Горбунов зворушив душевним фото з синочком
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведучий показав трепетний кадр в домашній обстановці

Катя Осадча та Юрій Горбунов не так давно влаштували романтичну відпустку на Сейшельських островах – пара засмагала, купалася і досліджувала екзотичний курорт і його визначні пам'ятки, флору та фауну. По поверненню в Київ, подружжя з головою поринуло в роботу. Але вони не забувають знаходити в щільному графіку час для затишних сімейних посиденьок. Так, Юрій показав зворушливе фото з синочком Іваном, яке підкорило його підписників.

Хлопчик обняв свого звркового тата за шию. А ведучий присів поруч з сином, який розмістився за столом. За традицією, кадр був зроблений зі спини, тому обличчя дитини не видно – батьки поки не готові показати його світу. До речі, фотографом виступила Катя Осадча. На столі можна побачити букет квітів – подарунок Юрія коханій дружині. Катя подякувала чоловікові за букет в InstaStories.

Страшенно скучили! Юрій Горбунов зворушив душевним фото з синочком

Фото: Катя Осадча показала букет від Юрія Горбунова (instagram.com/kosadcha)

"Це коли страшенно скучили один за одним! Фотографує - наша мамуся!" - підписав душевний домашній кадр ведучий.

Страшенно скучили! Юрій Горбунов зворушив душевним фото з синочком

Фото: Юрій Горбунов з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя залишила під знімком улюблених чоловіків сердечко, а шанувальники пари обдарували зіркову родину компліментами.

  • Це таке щастя
  • Боже, як це мило. Прям не можу намилуватись
  • Дуже гарні тюльпани
  • Найсправжні. Хай щастить
  • Милота
  • Така чудова батьківщина
  • Класно
  • Класне фото,так зворушливо
  • У сина волосся як у татка

Скріншот коментарів

Теледіва також вирішила показати знімок в домашній обстановці. Катя розмістилася біля каміна і вирішила перекусити, для цієї мети відмінно підійшов сир. Ведуча зображена без макіяжу в чорній сукні з принтом polka dot. Її волосся гладко зачесане назад і зібране з допомогою шовкової хустки.

"Цього року тільки лінивий не пожартував про зайві кілограми після свят так, всі ми на свята не святі. Моя пропозиція - після усіх зимових свят інколи можна пропустити вечерю. Сир з чаєм можна цілком вважати вечерею", - поділилася вона рецептом стрункості.

Страшенно скучили! Юрій Горбунов зворушив душевним фото з синочком

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча викликала фурор появою в оксамитовій вечірній сукні з пікантним розрізом.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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