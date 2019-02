Дивні ритуали: учасники Нацвідбору на Євробачення представили загадковий кліп

Braii - Maybe

Во время второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019, который состоится уже 16 февраля, выступит также группа Braii с песней "Maybe". Ребята уже представили клип на новую композицию.

Печальный шарм фильма Кустурицы "Аризонская мечта", джипси-эстетика и стиль бохо — Braii презентуют видео на конкурсную песню "Maybe". В поэтично-драматичных декорациях цыганского табора композицию представила режиссер Таню Муиньо.

"У Braii есть песня "City of Nothing", в которой Оксана называет себя gipsy queen. Мне сразу запомнился этот образ. Мы решили воплотить его в новом видео", — говорит Таню.

По словам самой фронтвумен Braii, "Maybe" — это песня о пространстве вариантов, где одно случайное действие может изменить всю твою жизнь. Тема фатализма нашла продолжение и в клипе. По сюжету героиню Оксаны собирают на некую ритуальную церемонию. Но на какую именно, зритель узнает только в самом конце.

Видео к "Maybe" — это не первый опыт сотрудничества Braii и Таню Муиньо, известной по работе с MONATIK, Время и Стекло, NK и LAYAH. Таня и Оксана — давние подруги. Муиньо — искренний фанат творчества Braii. Ранее она уже снимала видео к синглам "On The Bottom" и "City Of Nothing".

Напомним, "Maybe" — первый сингл из дебютного альбома группы, релиз которого запланирован на осень 2019 года. Кроме того, именно с этой песней Braii примут участие в Нацотборе на Евровидение 2019. Второй полуфинал конкурса состоится в субботу, 16 февраля.

