Країна магічних духів і незабутньої природи: Огнєвич розповіла про відпочинок на Балі

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка відвідала дві різні частини райського острова

Українська співачка Злата Огнєвич вирішила влаштувати собі тур по райським місць в Азії - після відмінного відпочинку на острові Пхукет в Таїланді артистка перебралася в Індонезію. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася емоціями і враженнями від часу, проведеного на ще одному райському острові - Балі.

Злата також опублікувала кілька яскравих фото з поїздки. На них вона зображена з чарівною місцевим дитиною, на тлі рисових терас і в місцевій гостроверхій шапці.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Не обійшлося і без гарячого знімка в купальнику.

Фото: Злата Огнєвич (instagram.com/zlata.ognevich)

Крім того, співачка показала селфи з незвичайним місцевим таксі - на одному з сусідніх маленьких острівців його роль виконують вози з кіньми.

"Індонезія! Країна тисячі островів і сотні магічних Духів, незабутньої природи і дуже сонячних людей!!! Балі почався для мене з аеропорту Денпасар. Прекрасний, сучасний аеропорт, який побудував новий президент! Респект. Візу отримала настільки швидко, що не пам'ятаю, де таке було. Хіба що в Італії, коли тільки-но відбувся безвіз)) Так приємно - всі навколо посміхаються, кайф! Тоді я ще не знала, а тепер - знаю! Потрібно відразу їхати в Убуд, там б'ється серце Балі і живуть магічні Духи! Що я і зробила інтуїтивно)) Ви тільки уявіть, що навколо: дивний аромат від квітів, арома-паличок (їх запалюють скрізь!), це все в оточенні неповторної архітектури, природи, кумедні мавпочки ходять по дахах, поруч, у Храмі, відбувається церемонія з якоюсь загадковою музикою Голова йде обертом! Ось так мене і зустрів Убуд! А люди скрізь скрізь посміхаються))! Як говорив Кетут з кіно #eatpraylove : “Посміхайся навіть своєю печінкою". Раджу приїхати хоча б на три дні (хоча це дуже мало), побачити рисові тераси, стежку Художників, Храми, піти до Тропічного лісу... Беріть скутер в оренду і вперед!" - дала поради мандрівникам Огнєвич.

Фото: Злата Огнєвич (instagram.com/zlata.ognevich)

Вона розповіла ,що після цього отрпавилась дослідити іншу частину острова, відпочинок на якій сподобався їй трохи менше.

"Ну що, продовжую ділитися враженнями від країни вулканів і землетрусів! Санур, східне узбережжя Балі. Місце, яке ідеально підійде для пенсіонерів...і дітей)) Тихо, більш-менш можна купатися. Хоча Балі - це не про пасивний пляжний відпочинок! Особливого враження не отримала, була мета - залишити речі та поїхати на сусідні острови з Балі. Найбільша приємність тут - прогулянка на вело біля океану по спеціальним доріжкам, ніяких тобі пагорбів, повний релакс... Лише ти і океан! ЇЖА. Ооооо!!! Не витримує ніякої критики! Після Таїланду, який я називаю "Храм їжі під відкритим небом", Ви не знайдете на Балі той смак і шалений вибір! Хоча, це гарний спосіб сісти на веганску дієту, тому що саме веганска їжа тут офігенно смачна! Шкода, але фрукти ще треба пошукати і їх вибір досить обмежений. Ну, і МАНГО... Тільки в Тайланді найсмачніші манго", - розповіла виконавиця.

Фото: Злата Огнєвич (instagram.com/zlata.ognevich)

Шанувальники зазначили в коментарях, що Злата чудово виглядає, а деякі висловили стурбованість її безпекою недавнього землетрусу в Індонезії.

"Яка гарна і ніжна", "У вас талант!", "Дуже гарно!", "Ви дуже красива", "Малятко! Я хвилююся! Це ж Індонезія... Там же цунамі", "Заздрю в хорошому сенсі) вражаючі Пейзажі! Виглядаєш спортивно і ...щасливою)) Гармонія", "Здорово знаходити щось нове, відкривати для себе цікаві місця!) Кайф для душі! Дуже радий за тебе!! Дякую, що поділилася з нами східної магією) Заразливо", - пишуть фоловерів.

Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, Злата Огнєвич поділилася дивовижною новорічної історією.

До речі, Леся Нікітюк в яскравому купальнику розповіла, скільки коштує відпочинок на Мальдівах.