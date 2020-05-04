"Варто було втратити титули": Регіна Тодоренко представила фільм про домашнє насильство

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча спілкувалася з експертами в рамках зйомок документальної стрічки

Слова Регіни Тодоренко про жертв насильства в сім'ї викликали бурю негативу в мережі і за її межами. Ведуча поспішила принести вибачення за свої необережні і помилкові висловлювання, але це не допомогло. Її позбавили звання "Жінка року" від журналу Glamour, а також з нею розірвали контракти кілька всесвітньо відомих брендів. Весь тиждень Регіна була зайнята зйомками фільму про жертв домашнього насильства, який допоміг би постраждалим знайти вихід із складної ситуації, тому вона зникла з соцмереж, щоб презентувати документальну стрічку, у неділю, 3 травня на своєму YouTube-каналі.

Регіна випустила фільм під назвою "А що я зробила, щоб допомогти?" тривалістю трохи більше години. У картині експерти (адвокати, психологи і правозахисники) дали поради жертвам насильства в сім'ї.

"Я вирішила розібратися в проблемі і весь цей тиждень спілкувалася з провідними експертами в галузі домашнього насильства. Результатом став фільм, який допоможе позбутися від хибних поглядів в цьому питанні і – найголовніше – розповість, що робити, якщо це сталося з вами або з кимось із ваших знайомих. Можливо, в один день варто було втратити титули, контракти, довіру глядачів, щоб почути сотні тисяч голосів, які потребують допомоги. Якщо ви подивитеся цей фільм, значить все було не дарма", - написала ведуча в Instagram.

"Кращі адвокати, психологи, правозахисники, які займаються темою домашнього насильства, розповіли, що висловлена мною точка зору не тільки поширена, але і багато з них теж так вважали, поки не зіткнулися з цією темою", - пояснила Регіна у короткому ролику.

Тодоренко відключила коментарі до анонсу в Instagram і до самого фільму на YouTube. Правда, в сторіз ведучої з'явилися відгуки перших глядачів.

Відео: YouTube/Регіна Тодоренко

"Неважливо, що рухало Регіною. Фільм вийшов хороший і потрібний. Молодець!", "Молодець! Замість того, щоб закритися і пропасти, визнала помилку. Розібралася в ситуації. Пережувала проблему і тепер тільки більше привернула увагу до проблеми домашнього насильства. Може, для когось прозвучить дико, але викликає повагу", "Мабуть, необхідна жертва в особі Регіни зробила свою справу. Така непопулярна тема тепер і на її аудиторію поширитися. Кращий спосіб відновити репутацію", - ділилися враженнями користувачі мережі.

Скріншот комментарив (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що раніше чоловік Регіни Тодоренко Влад Топалов звернувся до хейтерів і розповів про переживання дружини.