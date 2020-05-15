В стильному образі і з яскравим макіяжем: Роузі Хантинтон-Уайтлі блищить домашньої фотосесії в об'єктиві Джейсона Стетхема

Роузі Хантинтон-Уайтлі поділилася знімками для відомого глянцевого журналу Allure, які зробив її коханий Джейсон Стетхем. У міні-інтерв'ю дівчина розповіла про своє життя на карантині, а також про те, як доглядає за своєю шкірою. Ще одна з найпопулярніших моделей світі і засновниця свого б'юті-порталу Rose Inc продемонстрировлаа улюблений макіяж, який зробила для фотосесії сама.

Роузі для Allure (фото: instagram.com/rosiehw)

«Мені хотілося нафарбувати губи червоною помадою, щоб відчувати себе яскравою і щасливою. За останні три тижні я дійсно не завдавала макіяж. А потім я просто зробила легкі smoky. Це дійсно один з моїх улюблених видів макіяжу. Я використовувала прохолодний пудровий відтінок тіней з червоними губами... Потім я використовував туш для вій, а також маскує і гель для брів», – розповіла Роузі.

Модель знімав Джейсон (фото: instagram.com/rosiehw)

Заодно ікона стилю змогла знову показати бездоганний образ. Його склали світлі брюки зі стрілками, а також чорний топ. З аксесуарів вона вибрала сережки з камінням, намисто і тонкий золотий браслет.

До речі, Роузі зізналася, що в цілому їй легко далося життя без яскравих образів на вихід. «Було дуже приємно не наносити косметику тижнями і подивитися, як це вплинуло на мою шкіру. Вона стала набагато чистішою... У мене був час бути старанною у догляді за шкірою. Сьогодні ввечері я можу прийняти ванну, що велика рідкість в моїй рутині через мого сина Джека... У середині дня точно не варто наносити маску для обличчя. Я спробувала це на днях, і Джек був у шоці. Він сказав мені, щоб я відразу зняла: «Що у тебе на обличчі, мама, зніми це, мені не подобається!», – сміється 33-річна модель. Роузі і Джейсон (фото: instagram.com/rosiehw)

Кохана голлівудського актора і мати його дитини також поділилася деякими моментами їхнього життя. «Джейсон Стетхем дійсно захоплюється фотографією. Ми знімаємо багато фотографій сімейного життя разом. Це завжди цікаво, коли ви працюєте зі своїм партнером. Він сказав: «Ти повинна покласти голову таким чином, щоб я міг зосередитися...» А я відповіла: «Я знаю! Я модель з 13 років!». Але я дійсно задоволена результатами...».