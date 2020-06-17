Стильне гніздечко: як виглядає особняк Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсона Стетхема в Лос-Анджелесі

Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Зірка повела шанувальників у "святая святих"

Роузі Хантінгтон-Уайтлі – визнана ікона стилю. Причому британська модель любить застосовувати свій бездоганний смак не тільки при виборі одягу, але і при оформленні інтер'єрів. Всі послідовувачі зірки вже давно оцінили бездоганну обстановку її офісу, в якому вона проводить багато часу. Саме час заглянути в «святая святих»: будинок, де Роузі проживає разом з коханим Джейсоном Стетхэмом і своїм маленьким сином.

Роузі любить демонструвати деталі свого будинку (фото: instagram.com/rosiehw)

Хантінгтон-Уайтлі якось зізналася: якби не модельна кар'єра, то вона б напевно стала дизайнером. Не сумніваємося! Дивлячись на шикарний особняк пари, хочеться, щоб модель вже зараз приступила до нових обов'язків.

І улюблених людей в домашній обстановці (фото: instagram.com/rosiehw)

До речі, будинок у Лос-Анджелесі пара придбала після продажу «пляжного» будиночка моделі в Малібу за 18,5 мільйона доларів. Муза і подруга багатьох іменитих дизайнерів, включаючи креативного директора Bottega Veneta Деніела Чи, обожнює привносити високу моду в свій будинок. Тут повно знакових витончених деталей, які не відразу привертають увагу, але відіграють ключову роль у загальному вигляді кімнат. Роузі обожнює вінтажні речі, відполіровані поверхні і мінімалізм.

У будинку Хантінгтон-Уайтлі та Стетхема багато кімнатних рослин, які розташовані по кутах кімнат. Також зірка обожнєю живі квіти. Кімнати з білими стінами, які вона вважає за краще залишити голими, прикрашають меблі 50-х років, розкішні аксесуари і витвори мистецтва. Ванна кімната, яка часто фігурує в блозі моделі, оброблена мармуром. Здається, тут ніщо не зможе відволікати від приємних і розслаблюючих процедур.

Оформленням інтер'єру вона займалася сама (фото: instagram.com/rosiehw)

Те ж саме стосується і вбиральні, де Роузі фотографує для шанувальників свої численні образи. Косметику, аксесуари і дрібні речі модель воліє зберігати в численних ящиках, залишаючи простір чистим і вільним. Аромати – єдине, що можна помітити на тумбочці біля дзеркала. Що ж, обстановка дійсно надихає. Милуємося!

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Автор: Lite