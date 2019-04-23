ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стильно і сексуально: Анна Різатдінова підкорила спортивною фігурою у фотосесії з м'ячем

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.04.2019 - 21:31
Стильно і сексуально: Анна Різатдінова підкорила спортивною фігурою у фотосесії з м'ячем
Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Спортсменка спробувала себе в ролі баскетболістки

Анна Різатдінова рідко балує своїх шанувальників новими фото і вже тим більше відео на своїй instagram-сторінці. Але якщо і публікує щось новеньке, то відразу ж викликає захват у багатотисячної армії шанувальників. Так, нещодавно іменита українська спортсменка поділилася стильним фото зі своєї недавньої глянцевої фотосесії.

Цікаво, що на знімку 25-річна Різатдінова приміряла для себе незвичну спортивну роль. Гімнастка, бронзовий призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро не позує з більш звичною стрічкою або гімнастичним кільцем, а з баскетбольним м'ячем. Наряд на Різатдіновій також відповідний: чорні лосини, майка, пов'язка на лобі.

Як зазначила сама гімнастка, знімок був зроблений в рамках співпраці зі спортивним брендом.

"Будь сильним!" – мотивує Різатдінова.

Ганна Різатдінова

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Шанувальники гімнастки поспішили прокоментувати її нове фото. Багато відзначили, що їй до лиця і роль баскетболістки.

  • "А баскетбольний м'яч тобі личить)"
  • "Дуже красива"
  • "Не важливо, який вид спорту, важливо, в чиїх руках м'яч! Дуже красива, як завжди!
  • "Просто дуже стильно і сексуально"
  • "Найкраща!"
  • "Гарна!"

Нагадаємо, раніше Анна Різатдінова захопила фігурою в купальнику. Спортсменка провела "райський відпочинок" в Мексиці, звідки засипала шанувальників дійсно сонячними фото.

Також у мережі активно обговорюють ще одну імениту спортсменку. Тенісистка Еліна Світоліна, як і Різатдінова, не часто показує нові фото своїм фанатам. Але час від часу все ж балує їх.

На днях Світоліна захопила спортивними ніжками в міні-шортах. При цьому прихильники навіть відзначили, мовляв, "заздрять Монфісу". Справа в тому, що українській спортсменці приписують роман з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Сестринська любов: Белла Хадід зворушила дитячими знімками з Джіджі "Усі красуні": Ірина Шейк показала рідкісне сімейне фото з сестрою і племінниками
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Анна Ризатдиновамодель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся