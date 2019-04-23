Стильно і сексуально: Анна Різатдінова підкорила спортивною фігурою у фотосесії з м'ячем

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Спортсменка спробувала себе в ролі баскетболістки

Анна Різатдінова рідко балує своїх шанувальників новими фото і вже тим більше відео на своїй instagram-сторінці. Але якщо і публікує щось новеньке, то відразу ж викликає захват у багатотисячної армії шанувальників. Так, нещодавно іменита українська спортсменка поділилася стильним фото зі своєї недавньої глянцевої фотосесії.

Цікаво, що на знімку 25-річна Різатдінова приміряла для себе незвичну спортивну роль. Гімнастка, бронзовий призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро не позує з більш звичною стрічкою або гімнастичним кільцем, а з баскетбольним м'ячем. Наряд на Різатдіновій також відповідний: чорні лосини, майка, пов'язка на лобі.

Як зазначила сама гімнастка, знімок був зроблений в рамках співпраці зі спортивним брендом.

"Будь сильним!" – мотивує Різатдінова.

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Шанувальники гімнастки поспішили прокоментувати її нове фото. Багато відзначили, що їй до лиця і роль баскетболістки.

"А баскетбольний м'яч тобі личить)"

"Дуже красива"

"Не важливо, який вид спорту, важливо, в чиїх руках м'яч! Дуже красива, як завжди!

"Просто дуже стильно і сексуально"

"Найкраща!"

"Гарна!"

Нагадаємо, раніше Анна Різатдінова захопила фігурою в купальнику. Спортсменка провела "райський відпочинок" в Мексиці, звідки засипала шанувальників дійсно сонячними фото.

Також у мережі активно обговорюють ще одну імениту спортсменку. Тенісистка Еліна Світоліна, як і Різатдінова, не часто показує нові фото своїм фанатам. Але час від часу все ж балує їх.

На днях Світоліна захопила спортивними ніжками в міні-шортах. При цьому прихильники навіть відзначили, мовляв, "заздрять Монфісу". Справа в тому, що українській спортсменці приписують роман з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.