Стильно и сексуально: Анна Ризатдинова покорила спортивной фигурой в фотосессии с мячом

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Спортсменка попробовала себя в роли баскетболистки

Анна Ризатдинова редко балует своих поклонников новыми фото и уж тем более видео на своей instagram-страничке. Но если и публикует что-то новенькое, то сразу же вызывает восторг у многотысячной армиии поклонников. Так, недавно именитая украинская спортсменка поделилась стильным фото со своей недавней глянцевой фотосессии.

Интересно, что на снимке 25-летняя Ризатдинова примерила для себя непривычную спортивную роль. Гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро позирует не с более привычной ленточкой или гимнастическим кольцом, а с баскетбольным мячом. Наряд на Ризатдиновой также соответствующий: черные лосины, майка, повязка на лоб.

Как отметила сама гимнастка, снимок был сделан в рамках сотрудничества со спортивным брендом.

"Будь сильным!" – мотивирует Ризатдинова.

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Поклонники гимнастки поспешили прокомментировать ее новое фото. Многие отметили, что ей к лицу и роль баскетболистки.

"А баскетбольный мяч тебе идет)"

"Очень красивая"

"Не важно, какой вид спорта, важно в чьих руках мяч! Очень красивая, как всегда!

"Просто очень стильно и сексуально"

"Самая лучшая!"

"Красивая!"

Напомним, ранее Анна Ризатдинова восхитила фигурой в купальнике. Спортсменка провела "райский отдых" в Мексике, откуда засыпала поклонников действительно солнечными фото.

Также в сети активно обсуждают еще одну именитую спортсменку. Теннисистка Элина Свитолина, как и Ризатдинова, не часто показывает новые фото своим фанатам. Но время от времени все же балует их.

На днях Свитолина восхитила спортивными ножками в мини-шортах. При этом поклонники даже отметили, мол, "завидуют Монфису". Дело в том, что украинской спортсменке приписывают роман с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.