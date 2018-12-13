Стильна Віка з "НеАнгелів" показала рідкісне фото з молодою мамою

Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Сьогодні, 13 грудня, Віка відзначає день народження

Солістка українського поп-гурту "НеАнгели" Віка Смеюха, яка раніше похвалилася витонченою фігурою в купальнику, показала "стильне" сімейне фото, на якому позує із своєю племінницею і мамою, на яку 33-річна співачка дуже схожа. Відзначається, що фото було зроблено під час вечірки глянцевого журналу Pink. До речі, Віка з "НеАнгелів" час від часу відвідує світські заходи зі своєю мамою.

Більш того, Віка зазначила, що її племінниця Ліза є моделлю і вже з'явилася на сторінках відомого глянцю.

"Ми сьогодні проводимо вечір на вечірці журналу Pink. Душевна атмосфера, красиві наряди, цікаві гості. Вирішила взяти з собою Лізончика і маму, тому що моя племінниця надрукована в номері (і прошу зауважити не з моєї протекції, а як модель)... Так що в нашій родині всі працюють", — підписала знімок Віка Смюха.

Віка з "НеАнгелів" з племінницею і мамою (фото: instagram.com/vikanablack)

Також підкреслимо, що лакшері-захід Віка відвідала в стильному коктейльному платті насиченого зеленого кольору від бренду YASYA MINOCHKINA.

Співачка зізналася, що дуже любить зелений колір. І пожартувала: "Особливо взимку, напередодні свят" — Смеюха натякнула, що її нарад "нагадує" новорічну ялинку.

"Ви вже знаєте, в чому будете в новорічну ніч? Я, як завжди, в концертній сукні", — розповіла своїм фанам украіснкая виконавиця.

Віка Смеюха в розкішній сукні (фото: instagram.com/vikanablack)

Шанувальники Вікторії поспішили залишити під її знімками захоплені коментарі. Багато відзначили, що Віка дуже схожа на свою маму, і вони виглядають розкішно.

"Тріо красунь-моделей", — зазначає dasha_zybina.

"Красуні", — погоджується diana_melnichuk.

"Шикарні дами! Чекаємо на червоній доріжці! Лізон всіх переплюне", — пише vladaromantcova1116.

"Яка мама шикарна! Красоточки всі!" — захоплюється olgabelenoks.

"На маму дуже схожа", — пише voronko_iuliia.

"Неймовірно личить тобі цей образ", — зазначає annu_sch_ka.

Скріншот коментарів: instagram.com/vikanablack

Підкреслимо також, що 13 грудня Віка Смеюха з "НеАнгелів" відзначає своє 33-річчя. До речі, Смеюха використовує псевдонім, а справжнє ім'я дівчини — Катерина.

Нагадаємо, що син другої солістки "НеАнгелів" — Слави Камінської — 12 грудня відзначив свій день народження. Хлопчикові виповнилося 4 роки. Зіркова мама його зворушливо привітала.

До цього Камінська розповіла, як побудувати стосунки з чоловіком.

Відео: РБК-Україна