Стильна і струнка: 52-річна Ніколь Кідман блищить у зйомці для відомого глянцю

Ніколь Кідман стала героїнею нового випуску відомого глянцевого журналу WSJ. Magazine. Фотосесія для травневого номера була організована ще в березні і стала справжнім сюрпризом для шанувальників актриси. «Спасибі, @WSJMag, за те, що удостоїли мене цієї обкладинки. Ми знімали її на початку березня, що, здається, було вічність назад», – написала Ніколь під галереєю стильних образів, якими поділилася з фоловерами.

Нова обкладинка Ніколь (фото: instagram.com/nicolekidman)

На сторінці глянцю в мережі Instagram також з'явилася маса фото з більш розгорнутими підписами. «Ніколь Кідман – наша травнева кавер-зірка! За останні три десятиліття зірка створила свою магію як для глядачів, так і для голлівудських інсайдерів. Але у неї точно не було плану. Ми поговорили з нею про нові проекти і життя в Нешвіллі».

За словами редакторів глянцю, вони стали працювати над цим матеріалом задовго до того, як весь світ опинився на карантині. Нове шоу Кідман на каналі HBO "The Undoing", яке повинно було бути показано у травні, як і інші проекти Ніколь, тепер відкладено до осені. Тим не менш, історія напевно припаде до душі всім фанатам вічно молодої актриси.

Ніколь Кідман у відмінній формі (фото: instagram.com/nicolekidman)

«Через тридцять років після того, як вона зачарувала всіх в Голлівуді в «Дні грому» 1990-х років, Ніколь Кідман не тільки затребувана, але і затребувана як ніколи. У наступному році, незважаючи на затримки, пов'язані з коронавірусом, у неї з'явиться кілька діючих і продюсерських проектів, у тому числі адаптація романів Ліани Моріарті «Шалено винна» і «Дев'ять зовсім незнайомих людей». Невпинний темп її роботи в останні роки наводить на думку про те, що це рідкість навіть у Голівуді...», – захоплюються журналісти WSJ. Magazine.

Ніколь приміряла масу стильних образів (фото: instagram.com/nicolekidman)

Сама фотосесія вийшла стильною і ефектною. Актриса приміряла строгі класичні костюми, а також жіночні сукні з оборками. Є тут аутфіти вельми спокусливі. На одному фото зірка з'явилася в чорній відвертій сукні з відвертим декольте. Стилісти постаралися, щоб образи актриси, яка ось вже який рік не змінюється, вийшли повітряними і легкими. Доповнили лук Ніколь макіяж в натуральних тонах і укладка з пишними кучерями.

Шанувальники актриси, яких на її сторінці близько 7 мільйонів, залишилися в захваті від нової фотосессії, засипавши зірку компліментами.