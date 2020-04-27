Стильна штучка: Злата Огневич похвалилася значною колекцією взуття

Злата Огневич і на карантині знаходить, чим зайнятися - співачка стала більше спати і відпочивати, а у вільний час пише нові пісні і займається улюбленою музикою. Через це артистка навіть викликає невдоволення сусідів - адже вона живе не в приватному будинку, а співає і грає досить голосно. Виконавиця з жартом відзначала, що, напевно, сусіди її проклинають за це. На самоізоляції зірка нарешті знайшла час розібрати гардероб і похвалилася своєю вражаючою колекцією взуття.

Злата опублікувала яскравий кадр, на якому сидить на підлозі в джинсах і чорній майці, а навколо себе вона кругом розставила численні пари туфельок і босоніжок. В руках співачка тримає білі туфлі з червоною підошвою і задоволено посміхається на камеру.

Огневич зізналася, що більше любить купувати взуття, ніж одяг, а ще завжди звертає увагу на взуття у чоловіків.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"Що Ви любите більше: взуття чи одяг? Коли потрапляю на шоппінг- мене вабить саме взуття, особливо- італійське, тому аутлети і просто маленькі корнери- улюблені місця, до яких можу завітати під час подорожей! А на цьому фото ще є взуття з Грузії, ось ті, що з пір‘ячком, або анімалістичним принтом. Зізнаюся, це - лише половина... Звичайно, моя колекція з‘явилася не в один рік і зараз я більш прискіпливо обираю, що буду носити/купувати. Але все одно взуття для мене має вкрай важливе значення і якщо Ви будете уважні, можна скласти ( частково ) мій психологічний портрет! Я завжди звертаю увагу на цей аксесуар, особливо- у чоловіків. А Ви?" - поділилася артистка.

Фолловери захопилися смаком і відчуттям стилю Злати і засипали її теплими відгуками.

Одружуся

Дуже гарний у Вас смак на взуття!!!

Ой навіть не знаю ! Взуття чи Одяг ?

Взуття! І босі ніжки Золоти. Вони - неймовірні!!

Ого, оце так вибір, треба окрему квартиру лише для взуття

Красиві туфлі - то любов...

У Вас дуже красива колекція і бездоганний смак!

Красуня улюблена

Попелюшка у царстві туфельок

Попелюшку і не снилося! Малютка задоволена ... Це радує

Боже, яке красиве взуття!!!! Подих завмирає...

Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, Злата Огневич відверто зізналася, чи робить "уколи краси" і поділилася своїми секретами догляду за собою.