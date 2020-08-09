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Стильна штучка: Маша Єфросиніна розповіла, як проводить "дивне літо 2020"

Неділя 09 серпня 2020 13:11
Стильна штучка: Маша Єфросиніна розповіла, як проводить "дивне літо 2020"
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Телеведуча похвалилася стильним літнім луком

Телеведуча Маша Єфросиніна через карантин і роботу в цьому році поки що не може дозволити собі відпочинок на морі, тому разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим вони вирішили побільше гуляти по рідному Києву разом з дітьми. Попутно зірка регулярно демонструє стильні літні образи, захоплюючи і надихаючи шанувальників. Так, на новому фото вона також з'явилася в ефектному аутфіті.

Маша опублікувала два кадри, зроблених на зелених пагорбах. На теледіві - довга коричнева туніка з білими квітковими візерунками і легкий білий капелюшок. Трендовий літній лук доповнюють сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Єфросиніна зізналася у своїх слабкостях, яким піддалася цього літа.

Стильна штучка: Маша Єфросиніна розповіла, як проводить &quot;дивне літо 2020&quot;

"Головні слабкості мого #странноелето2020:
- нові місця в Києві і області,
- щовечірні піші прогулянки по різних маршрутах;
-кисневі догляди за обличчям, замінюють морський бриз;
- спостерігати, як мій чоловік готує гриль для гостей,
- власне, різні цікаві гості у нас на дачі;
- капелюхи
- сніданки з дітьми щонеділі в різних закладах міста;
- туніка і яскраві костюми з шортами", - поділилася ведуча.

Стильна штучка: Маша Єфросиніна розповіла, як проводить &quot;дивне літо 2020&quot;

Маша Єфросиніна захопила стильним образом в туніці і капелюшку (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

В коментарях фолловери обсипають Машу компліментами і дякують за натхнення.

  • Маша красива
  • Шикарна
  • Хіба це слабкість? Це справжні силости і ресурсності! Прекрасна Марія)
  • Неймовірної краси
  • Мій натхненник і просто ДИВА!
  • Ви неймовірно красива
  • Як можна бути такою красивою? Туніка звичайно Агоньчик
  • А ви неймовірна!) після перегляду ваших прогулянок, самій захотілося кожен вечір прогулюватися з дітьми
  • Хороший вибір такі слабкості надихають

Стильна штучка: Маша Єфросиніна розповіла, як проводить &quot;дивне літо 2020&quot;

Скріншот коментарів

Раніше стильна Маша Єфросиніна закликала не боятися внутрішніх і зовнішніх змін і не слідувати нав'язаним стандартам.

Ми також повідомляли, що Маша Єфросиніна зізналася в змінах в житті через карантин і зачарувала фото з сином Олександром.

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