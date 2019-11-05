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Стильна парочка: елегантна Осадча та Горбунов блищать на світській події

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.11.2019 - 11:56
Стильна парочка: елегантна Осадча та Горбунов блищать на світській події
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ведуча показала лаконічний образ з традиційного-оригінальним капелюшком

Катя Осадча та Юрій Горбунов часто перетинаються по роботі, адже вони не тільки подружжя, але і колеги. Пара часто виходить разом у світ і блищить на знакових заходах столиці, адже теледіва завжди висвітлює найгучніші культурні події і звикла перебувати в центрі світського тусовки. Цього разу вона разом з чоловіком вирушила в київський музей Ханенків, де відбулася презентація майбутнього українсько-польського кінопроекту "Кава з кардамоном". Фото Катя поделілилася в сторіз Instagram, також пару знімків з гостями можна побачити на сторінці програми "Світське життя".

Для виходу в світ ведуча вибрала підкреслено елегантне вбрання – мереживну блузку з баскою, яка підкреслила тонку талію зірки, спідницю міді прямого крою та доповнила лаконічний образ незмінним фірмовим атрибутом – оригінальним капелюшком з квітами і сіточкою. В якості взуття теледіва віддала перевагу стриманим універсальним нюдовым лодочкам.

Стильна парочка: елегантна Осадча та Горбунов блищать на світській події

Стильна парочка: елегантна Осадча та Горбунов блищать на світській події

Стильна парочка: елегантна Осадча та Горбунов блищать на світській події

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Вона позувала разом з гостями в розкішних інтер'єрах, залах і коридорах музею. Оцінити презентацію прийшли актори, спортсмени і політики.

Стильна парочка: елегантна Осадча та Горбунов блищать на світській події

Стильна парочка: елегантна Осадча та Горбунов блищать на світській події

Стильна парочка: елегантна Осадча та Горбунов блищать на світській події

Фото: Катя Осадча з гостями (instagram.com/svitsketv)

До речі, а аналогічному вбранні, правда без капелюшка, Катя вже з'являлася у Відні. Тоді фото було зроблено в шикарному п'ятизірковому готелі, який займає історичну будівлю в центрі австрійської столиці.

Стильна парочка: елегантна Осадча та Горбунов блищать на світській події

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Юрій з'явився на заході в куди більш розслабленому образі – біла сорочка на випуск, темні укорочені штани та стильні лакові черевики.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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