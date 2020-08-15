Стильна матуся: Джамала поділилася милими фото з прогулянки з новонародженим сином

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка в ефектному луці прогулялася з коляскою по парку

Джамала дуже швидко повернулася у форму після народження другого сина - співачка помітно схудла і вже встигла з чоловіком і двома дітьми злітати на відпочинок у Туреччину. У Києві вона теж не сидить на місці, влаштовує яскраві фотосети і проводить час з сім'єю. Так, артистка поділилася атмосферними фото з прогулянки в парку з двомісячним Селім-Гіраєм.

Для вилазки з малюком Джамала вибрала стильний і ефектний образ - вона зображена в чорних кюлотах, зав'язаній на грудях білій блузці і такого ж кольору кросівках. Зверху зірка накинула джинсову жилетку з різнокольорових клаптів.

Зазначимо, що виконавиця не полінувалася зробити легкий макіяж і виглядає просто чудово.

Зіркова матуся позувала на паркових доріжках поруч з темно-сірою коляскою з малюком. До речі, співачка відповідально підійшла до її вибору.

"Про виборі коляски, чому я зупинилася на цій. Звичайно, я керувалася принципом, що коляска Селіма повинна бути модною і функціональною, була важлива вентиляція капюшона та дна люльки, і т. д. Мені була потрібна коляска для міста і активних батьків. Як ви знаєте, мене дуже хвилює тема усвідомленого споживання і ресайклінгу. Тому вирішальним чинником стало те, що тут використовується тканина з переробленого пластику!



Джамала зачарувала стильним луком на прогулянці з молодшим сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)⠀

Я вірю, що кожен може зробити свій внесок у збереження нашої планети. Навіть такі маленькі справи, як використання речей з перероблених матеріалів, призводять до неймовірних результатів. Потрібно тільки, щоб це робили мільйони, а не одиниці", - поділилася виконавиця.

Нагадаємо, Джамала захопила соковитим осіннім образом - співачка влаштувала атмосферну фотосесію на вулицях міста.

Раніше Джамала зважилася на серйозну розмову з шанувальниками про особисті кордони.