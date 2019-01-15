Стильна дівчинка: Вікторія Бекхем показала нову зачіску дочки

Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

Семирічна дівчинка пішла з мамою в салон краси

Відома модельєр і екс-учасниця групи Spice Girls Вікторія Бекхем з раннього дитинства привчає свою єдину дочку Харпер до догляду за собою і б'юті-процедур. Днями 44-річна дизайнер влаштувала з семирічною дівчинкою дівич-вечір і зводила її в салон краси.

При цьому вона документувала етапи трансформації Харпер в "історіях" свого облікового запису Instagram.

Спочатку Вікі відвела дівчинку на процедури по догляду за обличчям в кабінет до відомого косметолога Барбари Штурм (клієнтками якої є Кім Кардашьян і Гвінет Пелтроу).

Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

"Догляд для дітей від Барбари Штурм. Ми ЗОБОВ'ЯЗАНІ надавати нашим дітям тільки ЧИСТУ косметику", - написала Бекхем.

Після чого вона вирішила, що настав час поміняти Харпер зачіску.

Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

Зіркова мама з донькою відвідали стиліста по волоссю Люка Хершесона, який зробив 7-річній дівчинці нову стрижку - французький боб з чубчиком. Екс-перчинка назвала її "супер шиком".

Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

Судячи по задоволеному личку Харпер, їй її новий образ також припав до душі.

Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем поділилася зворушливими фото з сімейного святкування Нового року.

Раніше ми повідомляли, що Девід Бекхем розповів про різдвяні традиції в сім'ї. Він зізнався, що Різдво для нього — це суто сімейне свято, коли всі близькі збираються за одним столом.

Крім того, ми нещодавно писали про те, що син Девіда і Вікторії Бекхем – Бруклін, можливо полягає у відносинах з моделлю Ханною Крос. Журналісти помітили пару, коли вони разом залишали фешн-вечірку в Лондоні.