ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стильна Леся Нікітюк показала довгі ноги в трендовому вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.05.2019 - 12:05
Стильна Леся Нікітюк показала довгі ноги в трендовому вбранні
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча спантеличила шанувальників непростим питанням

Популярна шоувумен і телеведуча Леся Нікітюк вітає експерименти зі стилем і не боїться з'являтися на публіці в сміливому вбранні. Так, нещодавно вона засвітилася на вечірці в одному з київських закладів в прозорій сітчастій міні-сукні і навіть виконала перед присутніми жаркий танець в обіймах відомого українського ресторатора і головного "ревізора" країни Миколи Тищенко. А на свіжому фото в Instagram Леді Ле показала, як носити трендові в цьому сезоні велосипедки.

Нещодавно Лесю подарувала свою машину і тепер стала пішоходом, тому провідна спантеличена вибором нового транспортного засобу. Вона запропонувала фанам вгадати, яке авто віддасть перевагу.

На фото Леся зображена в стильному піджаку кавового відтінку, чорних велосипедках і туфлях на підборах. В руках вона тримає коробку з квітами і обеззброююче посміхається в камеру.

Стильна Леся Нікітюк показала довгі ноги в трендовому вбранні

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Леся тепер пішохід. Друзі, на що я тепер пересяду? Варіанти", - поцікавилася вона у прихильників.

Шанувальники Леді Ле навперебій пропонували свої варіанти серед яких траплялися й оригінальні: хтось назвав марки машин, інші запропонували теледива пересісти на велосипед, а деякі зазначили, що можна скористатися громадським транспортом.

"На велосипед. Чудовий фітнес на протягом усього дня", "На самокат!", "ВАЗ або Камаз - їздиш і всі поступаються на дорозі", "Леся батьківна, передавайте за проїзд і встаньте з місця для кондуктора", "Лексус", "Літак!", "Килим-літак", - пропонували шанувальники відповіді, одна оригінальніше за іншу.

Раніше Леся Нікітюк показала, як вона вміє порушувати дієту, не втримавшись від спокуси поласувати солоденьким.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк заінтригувала квітами у ліжку на ранковим фото

Леся Нікітюк з екстремальним декольте повідомила про важливу місію Закохалася? Леся Нікітюк порадувала щасливим фото з Іспанії
Новини України Леся Нікітюк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся