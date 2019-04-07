Стильна Катя Осадча підкорила яскравим весняним чином

Фото: Катя Осадча ( instagram.com/kosadcha)

Телеведуча вибрала образ від українських дизайнерів

Популярна телеведуча Катя Осадча активно готується до першого прямого ефіру шоу "Голос країни", але не забуває зловити тепле всеняне сонечко і насолодитися прекрасним днем у Києві. Так, на сторінці в Instagram вона показала яскраве фото, зроблене в районі столичного ВДНГ, де проходять зйомки популярного проекту.

Катя позує в білих штанах, червоній куртці від українського бренду Annchoo, тільняшці від Vika Adamskaya і яскраво-лимонної шапці концептуального бренду продюсерського центру Потапа MOZGI WEAR.

"Прекрасний день! З Благовіщенням, друзі!" - підписала вона сонячний кадр біля озера.

Фото: Катя Осадча ( instagram.com/kosadcha)

Шанувальникам сподобався зовнішній вигляд ведучої і її недільний настрій. Вони також приєдналися до привітань і побажанням у святковий день.

"Катя Ви прекрасні", "Фото таке весняне. Гарний та яскравий лук", "Гарна Катерина! Вашу батьківщину теж з Благовіщенням", "Стиляга", "Красуння Єкатерина Осадча!", "Вас теж зі Святом. Дуже гарна природа, весна", - писали коментатори.

У сторіз Осадча показала знімок з гримерки, де їй роблять макіяж, адже у неділю, 7 квітня вийде перший прямий ефір "Голосу країни".

Фото: Катя Осадча ( instagram.com/kosadcha)

"Ми вже готуємося. А ви готові?" - поцікавилася вона у підписників.

Раніше Катя Осадча показала образ в сукні від українського бренду theCOAT, який дуже нагадав аналогічний лук Тіни Кароль.

До речі, Кстя Осадча зачарувал появою в шовкій сукні ніжного пастельного кольору з дрібним квітковим принтом.