На стилі: ведучий Холостяк 9 зачарував мережу фото з синочком

Шанувальники прийшли в захват від милого сімейного знімка
Поки пристрасті навколо 9-го сезону популярного шоу "Холостяк" продовжують розпалюватися, його незмінний ведучий Григорій Решетник порадував шанувальників новим милим фото з молодшим синочком Дмитром. На своїй сторінці в Instagram він опублікував ніжний кадр, на якому тримає малюка за руку.
При цьому тато і син позують в стильних нарядах - Григорій в елегантному костюмі з чорних штанів і картатої сорочки, доповнивши образ зеленою жилеткою. Маленький Діма, якому в червні виповниться два роки, модничає в джинсах, зеленому пуловері і курточці гірчичного кольору.
"Тато та синуля. #настилі #reshetnikboys", - підписав чарівний кадр Решетник.
Фото: Григорій Решетник з сином (instagram.com/grisha_reshetnik)
Підписники прийшли в повне розчулення від теплого фото стильних папи і синочка і повідомили, що вони обидва - справжні красені.
Зазначимо, що Григорій разом з дружиною Христиною також виховують старшого сина, шестирічного Івана.
Нагадаємо, раніше Джамала вперше показала обличчя синочка Еміра-Рахмана.
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